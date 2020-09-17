Ülkemizde geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Amazon Prime fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 7.90 TL olan aylık ücretin ilerleyen aylarda artıp artmayacağı merak edilmeye başlanmıştı. Amazon Prime fiyatı artacak mı? İşte cevabı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yazısında Amazon’un Prime’dan da sorumlu Başkan Yardımcısı ve Amazon Prime'ın 1 numarası olan Jamil Ghani ile gerçekleştirdiği sohbeti aktardı.

Amazon Prime Fiyatı Yükselecek Mi?

Fatih Altaylı Amazon Prime fiyatı hakkında Jamil Ghani'ye "tanıtım ve müşteri çekme fiyatı mı, sonra bindirim olacak mı?" sorusunu yöneltti.

Jamil Ghani fiyat hakkında şu cevabı verdi:

"Hayır. Bu kalıcı fiyat. 1 dolara yakın bir paraya tekabül ediyor ve hep bu düzeyde kalacak. Türkiye şartlarına uygun bir fiyat olsun ve çok abonemiz olsun diye böyle uygun gördük. Bu düzeyde kalacak. Artmayacak. Tanıtım fiyatı falan değil"

Jamil Ghani, sansürle ilgili yöneltilen soruya "Elbette değerlerimiz var ama politika ile ilgimiz yok. O kadar farklı politik sistemlere sahip ülkelerde iş yapıyoruz ki politik olma durumumuz yok. O ülkenin gelenekleri ve yasaları bizi bağlar ve sınırlar" dedi.