Amazon Prime Gaming 30'u Aşkın Oyunu Ücretsiz Veriyor
Amazon Prime Gaming oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu ay 30'u aşkın oyun ücretsiz bir şekilde Amazon Prime kullanıcılarına sunuluyor.
Amazon Prime üyeleri yakında birbirinden farklı 30'un üzerinde oyunla buluşuyor. Prime Gaming, 12-13 Temmuz'da gerçekleşecek bu yılki Prime Day tekliflerinin bir parçası olarak üyelere daha fazla ücretsiz oyun sunacak. Aralarında GRID Legends, Need for Speed Heat ve Mass Effect Legendary Edition gibi birbirinden büyük oyunların bulunduğu liste oyuncuları sevindirecek.
Prime üyeleri, Prime Day boyunca, ödüllü Mass Effect üçlemesini içeren Mass Effect Legendary Edition da dâhil olmak üzere 30'dan fazla ücretsiz oyuna sahip olacak.
Prime üyeleri, 21 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Prime Day'e kadar, Prime Gaming'de eski favorileri ve ilk kez yayınlananları içeren 25'ten fazla bağımsız oyunu anında ücretsiz olarak yüklemeye başlayabilecek. İşte 21 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak edinebileceğiniz oyunların tam listesi:
Prime Gaming Ücretsiz Oyunları (21 Haziran - 13 Temmuz)
- 10 Second Ninja X
- 8Doors: Arum’s Afterlife Adventure
- Addling Adventures
- Bang Bang Racing
- Clouds & Sheep 2
- Death Squared
- Fatal Fury Special
- Giana Sisters: Twisted Dreams
- Gone Viral
- GRID Legends
- HUE
- Manual Samuel
- Mass Effect Legendary Edition
- Metal Slug 2
- Metal Unit
- Need for Speed Heat
- Pumped BMX Pro
- Puzzle of the Year — 10 Pack
- Rain World
- Road Trip – 3 Pack
- Samurai Shodown II
- Serial Cleaner
- Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy
- Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast
- Star Wars Republic Commando
- The Crow’s Eye
- The Darkside Detective
- The Darkside Detective: A Fumble in the Dark
- The King of Fighters 2000
- The King of Fighters 2002
- The Metronomicon: Slay the Dance Floor
Siz de bu oyunları kaçırmak istemiyorsanız 13 Temmuz tarihine kadar vaktiniz var. Bu süreçte oyunların tamamına ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.
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