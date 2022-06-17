Amazon Prime Gaming 30'u Aşkın Oyunu Ücretsiz Veriyor

Amazon Prime üyeleri yakında birbirinden farklı 30'un üzerinde oyunla buluşuyor. Prime Gaming, 12-13 Temmuz'da gerçekleşecek bu yılki Prime Day tekliflerinin bir parçası olarak üyelere daha fazla ücretsiz oyun sunacak. Aralarında GRID Legends, Need for Speed Heat ve Mass Effect Legendary Edition gibi birbirinden büyük oyunların bulunduğu liste oyuncuları sevindirecek.

Prime üyeleri, Prime Day boyunca, ödüllü Mass Effect üçlemesini içeren Mass Effect Legendary Edition da dâhil olmak üzere 30'dan fazla ücretsiz oyuna sahip olacak.

Prime üyeleri, 21 Haziran - 13 Temmuz tarihleri ​​arasında Prime Day'e kadar, Prime Gaming'de eski favorileri ve ilk kez yayınlananları içeren 25'ten fazla bağımsız oyunu anında ücretsiz olarak yüklemeye başlayabilecek. İşte 21 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak edinebileceğiniz oyunların tam listesi:

Prime Gaming Ücretsiz Oyunları (21 Haziran - 13 Temmuz)

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

GRID Legends

HUE

Manual Samuel

Mass Effect Legendary Edition

Metal Slug 2

Metal Unit

Need for Speed Heat

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip – 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Siz de bu oyunları kaçırmak istemiyorsanız 13 Temmuz tarihine kadar vaktiniz var. Bu süreçte oyunların tamamına ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.