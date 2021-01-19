Amazon Prime Mastercard Kampanyasını Kaçırmayın!

Amazon Prime Mastercard kampanyası başladı. Mastercard sahipleri, kampanya kapsamında Türkiye’de birkaç ay önce kullanıma sunulan dijital yayın ve alışveriş platformunu ilk iki ay boyunca ücretsiz olarak deneyimleyebilecek. Peki, Prime kampanyasının şartları neler? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Amazon Prime Mastercard Kampanyası Nedir, Kimler Yararlanabilir?

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de kullanıma sunulan Amazon Prime aboneliği sayesinde dijital yayın platformu üzerinden sistem kütüphanesinde yer alan dizi ve filmleri izleyebilir, e-ticaret platformu Amazon’da hızlı kargodan yararlanabilir ve bazı özel fırsatları yakalama şansına sahip olabilir ve hatta ücretsiz oyun kampanyalarından ilk siz yararlanabilirsiniz.

Amazon Prime, normalde daha önce abone olmamış kişilere 30 gün boyunca deneme süresi sunuyor. Deneme sürümünü kullanmaya başlayan kullanıcılar, 30 gün boyunca abonelik servisinden yararlanabiliyor. Deneme süresi sona eren kullanıcılar istediği takdirde aylık 7,90 TL karşılığında aboneliğe devam edebiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi, Prime aboneliği için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Mastercard kredi kartı ve banka kartına sahip olan insanlar, Amazon Prime aboneliğini 2 ay boyunca ücretsiz olarak deneyimleyebilecek. Söz konusu kampanyanın daha önce abonelik hizmetine üye olmamış kullanıcılar için geçerli olduğunu belirtelim.

15 Ocak – 15 Mart 2021 tarihleri ararasında Mastercard kredi kartı ve banka kartına sahip olanlar, abonelik servisini ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek. İkinci ayda karttan 7,90 TL çekilecek fakat ayın ilk 5 iş günü içerisinde geri iade edilecek. Böylece Amazon’un abonelik servisinden iki ay boyunca ücretsiz olarak yararlanılabilecek.

Kampanyanın Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti BBVA, ING, QNB Finansbank Mastercard logolu banka kartları ve kredi kartları, HSBC, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıfbank Mastercard logolu kredi kartları için geçerli olduğu belirtildi. Amazon, kampanya sayfası üzerinden kayıt olma tarihleri ve iade tarihlerini paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre 15 – 28 Ocak tarihlerinde kayıt olanlara ilk ücret 15 – 28 Şubat tarihlerinde yansıtılacak, iade işlemi ise 1 – 5 Mart tarihlerinde olacak. 29 Ocak – 1 Mart tarihlerinde kayıt olanlara ilk ücret 1 – 31 Mart’ta yansıtılacak, iade ise 1 – 7 Nisan’da yapılacak. 2 – 15 Mart tarihlerinde kayıt olanlara ise ilk ücret 1 – 15 Nisan’da yansıtılacak ve iade işlemi 1 – 7 Mayıs’ta olacak.