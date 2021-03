Amazon Prime Nisan 2021 Ücretsiz Oyunları Açıklandı!

Amazon Prime Nisan 2021 ücretsiz oyunları belli oldu. Amazon, Prime Gaming kapsamında Prime üyelerine ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Prime üyeleri için ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında günümüzde hala çok popüler olan oyunlar da yer alıyor. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Amazon Prime Nisan 2021 Ücretsiz Oyunları Neler?

The Escapists

Moving Out

Move or Die: Couch Party Edition

Aces of the Luftwaffe: Squadron

Before I Forget

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games’in yanı sıra Amazon da Prime üyeleri için düzenli olarak çok sayıda ücretsiz oyun sunuyor. Amazon Prime Gaming kapsamında önümüzdeki ayın ücretsiz oyunları listesinde 5 adet video oyunu yer alıyor. Listede yer alan oyunlar arasında çok başarılı yapımlar da mevcut.

E-ticaret devi Amazon tarafından Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar listesinin ilk sırasında The Escapists yer alıyor. Mouldy Toof Studios tarafından geliştirilen The Escapists, 13 Şubat 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale gelen video oyununda hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz.

Piksel grafiklere ve etkileyici seslere sahip olan oyunda crafting sistemi de mevcut. Kuş bakışı kamera açısına sahip video oyunu, strateji türünü seven oyunculara hitap ediyor. Oyunun mobil platformlarda da yer aldığını belirtelim.

28 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulan Moving Out, eğlenceli yapısıyla dikkat çekiyor. Fizik tabanlı taşıma simülasyonu oyununda mobilya sektöründe kariyer yapıyoruz. Move or Die: Couch Party Edition, 4 kişilik online parti oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı tempoyu seven oyunculara hitap eden video oyununda her 20 saniyede bir mekanikler değişiyor.

HandyGames tarafından geliştirilen Aces of the Luftwaffe: Squadron, 24 Temmuz 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Shot 'em up türündeki video oyunu, keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. 3-Fold Games tarafından geliştirilen Before I Forget, çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde çok sayıda oyuncu tarafından beğenildi. Yürüme simülasyonu türündeki Before I Forget, 16 Temmuz 2020 tarihinde satışa sunuldu.