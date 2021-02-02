Amazon Prime Şubat 2021 Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

Amazon tarafından yapılan duyuru ile Amazon Prime Şubat 2021 ücretsiz oyunları ortaya çıktı. Prime Gaming kapsamında aktif aboneliği bulunan kullanıcılar, bu ay sekiz oyunu ek bir ücret ödemeden servisten indirebilecekler. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi faaliyette olan servisleri üzerinden kullanıcılarına ücretsiz olarak oyun sunan yayıncılar var. Epic Games ilk akla gelen olurken, Amazon da Prime Gaming üzerinden düzenli olarak her ay birçok oyunu indirmeye sunuyor. Önceleri Twitch Prime olarak bilinen bu servis, daha sonradan Prime Gaming olarak isim değiştirmişti ama ücretsiz oyun sunumu açısından herhangi bir değişiklik olmamıştı.

Amazon Prime Şubat 2021 Ücretsiz Oyunları Hangileri?

Yeni aya girmemizle birlikte Amazon, bu ay sunacağı ücretsiz oyunların da duyurusunu gerçekleştirdi. Buna göre Algo Bot, Cyber Hook, Little Big Workshop, Monster Prom: Hotseat, Spinch, Stealth Bastard Deluxe, Swimsanity! ve Table Manners, bu ay kütüphanenize ekleyebileceğiniz yeni oyunlar olacaklar.

Algo Bot

Fishing Cactus tarafından geliştirilmiş olan Algo Bot, Europa isimli bir galaktik kolonileşme gemisinde geçen bir bulmaca oyunu oluyor. Geri dönüşüm görevi sırasında bir kriz yaşanıyor ve bu krizi çözmek Algo Bot olarak size düşüyor.

Cyber Hook

Parkur yetenekleriniziniz ve kancanızı birlikte kullanacağınız bu üç boyutlu yoğun tempolu platform oyununda, bir yandan düşmanlarınız ile mücadeleye girerken bir yandan da zamanı ve fizik etkilerini yönetiyorsunuz.

Little Big Workshop

2019 yılında çıkışını gerçekleştirmiş olan oyunda, işçilerinizi, istasyonlarınızı ve makinelerinizi yönetiyor ve küçük çaptaki atölyenizi hayalinizdeki tesise dönüştürebilmek için çeşitli ürünler ortaya koyuyorsunuz.

Monster Prom: Hotseat

Geliştiriciliği Beautiful Glitch tarafından yapılmış olan Monster Prom: Hotseat’te, Monster Prom ile buluşma ayarlamak için üç haftanız olacak. Enteresan ve eğlenceli durumlara başvurarak istatistiklerinizi yükseltecek ve sınıf arkadaşlarınızdan birinin aklını çelmeye çalışacaksınız. Zorlu seçimlerin sizi beklediği oyun, çok oyunculu mod desteği de sunuyor.

Spinch

İki boyutlu kayan bir ekran üzerinde oynanan bir saykodelik platform oyunu olan Spinch, Eylül ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Hikayeye göre kayıp bir zürriyetin bir parçasını kurtarmaya çalışacağınız senaryoda, tükenmiş ama aşırı çevik olan bir organizmanın rolüne bürüneceksiniz.

Stealth Bastard Deluxe

Sam Fisher ağabeyimizin giydiğine benzer gözlükten ve kıvrak zekasından başka bir şeyi olmayan bir karakteri yönettiğiniz oyunda, karakterinizin hayatını sona erdirmeye kararlı olan son derece tehlikeli bir tesis boyunca ilerleyeceksiniz.

Swimsanity!

Swimsanity!, tamamı çevrimiçi ve yere ağ üzerinden oynanış ile desteklenen kooperatif ve Versus modlarının bulunduğu bir çok oyunculu oyun olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli güçlendiriciler ve silahlar kullanan Mooba rolünde olacağınız oyunda, su dünyasında hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Table Manners

Monster Prom: Hotseat gibi bir fizik tabanlı randevu oyunu olan Table Manners oyununda, özel birisi ile bildiğiniz en şık restoranda randevunuz olacak. Size düşen ise, bu ilk buluşmada iyi bir izlenim bırakmak olacak. Bu süreçte, tamamlamanız gereken görevler olacak ve ne kadar başarılı bir ilk randevu çıkartırsanız, yetenekleriniz o kadar artıyor.

Bu oyunlardan Cyber Hook 31 Mart 2021 tarihine kadar ücretsiz indirilebilecekken, diğer oyunlar için 1 Mart 2021 tarihine kadar süreniz olacak. Bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda da kalıcı olarak sizin oluyorlar.

Diğer yandan 31 Mart 2021 tarihine kadar seçili SNK oyunlarına da ücretsiz sahip olabiliyorsunuz. Aralarında The King of Fighters ve Metal Slug oyunlarının da bulunduğu listenin tamamı şu şekilde: