Amazon Prime Aralık Ayı Ücretsiz Oyunları Açıkladı: İşte Tam Liste!

Aralık ayı yaklaşıyor ve Amazon Prime üyelerinin merakla beklediği ücretsiz oyunlar belli oldu! Prime üyeleri, ay boyunca birbirinden heyecan verici oyunlara Prime Gaming Channel üzerinden erişebilecekler.

Free Games with Prime programı kapsamında Aralık ayında toplam yedi oyun sunulacak (Amazon'un tatil sürprizi olarak ekstra oyunlar eklemesi olasılığı da var).

Her hafta üçe kadar oyun arasından seçim yapabileceğiniz bu avantajlı dönemde, yeni bir PC'niz varsa oyun deneyiminiz için geniş bir seçenek yelpazesi sunuluyor.

İşte Aralık Ayında Prime Üyelerine Sunulan Oyunların Listesi

7 Aralık

Deathloop [Epic Games Store] – Gizemli bir zaman döngüsü içinde kalan oyuncular, Blackreef adasında dolaşarak günü sıfırlanmadan önce ana hedefleri suikast yapmalı. Bu döngüyü kırmak için suikastçılar yeni stratejiler geliştirmeli.

14 Aralık

Akka Arrh – Renkli ve çarpıcı görsellerle dolu bu arcade shooter oyununda, düşmanları alt etmek ve yüksek skorlar elde etmek için kombolar yapmalısınız.

Aground – Yerleşim inşa etmek, madencilik yapmak ve yeni karakterlerle karşılaşmak için insanların olmadığı bir adada hayatta kalmalısınız.

21 Aralık

Kombinera [Epic Games Store] – Farklı renklerdeki topları eş zamanlı olarak kontrol ederek bulmacaları çözün ve Kombine Kralı'nı kurtarın.

​28 Aralık

A Tiny Sticker Tale – Etiketlerin gücünü kullanarak dünyayı değiştirin!

Asteroids: Recharged – Ödüllü video oyun bestecisi Megan McDuffee'nin müziği eşliğinde uzayda hayatta kalın.

Bu ayın en dikkat çekici oyunu, Deathloop oldu. Arkane'in büyüleyici simülasyonu, 2021'in en iyi oyunlarından biri olarak gösterildi.

The Game Awards'ta birinci ödülü alamamış olabilir, ancak oyun yönetimi ve sanat yönetimi kategorilerinde takdir kazandı. Oyunun muhteşem görselleri ve oynanışı, kesinlikle denemeye değer!