Amazon Prime Üyelik Ücreti Artıyor!

Amazon Prime üyelik ücreti Avrupa'da artacak. Peki, Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi tarafından alınan karar, Türkiye'yi de etkileyecek mi? Zam kararına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

E-ticaret devi Amazon, artan enflasyon ve maliyetler nedeni ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Prime aboneliğinin fiyatını yükseltmişti. Şirket, aynı kararı Avrupa bölgesi için de aldı. Reuters'a göre e-ticaret devi, birçok ülkede daha Prime aboneliğinin ücretini arttıracak.

Prime yıllık aboneliğinin fiyatı İngiltere'de 79 sterlinden 95 sterline çıkacak. Yıllık ücret, Fransa'da 49 eurodan 69,90 euroya çıkarken İspanya ve İtalya'da ise 36 eurodan 49,90 euroya yükselecek. Almanya'da yıllık abonelik fiyatı 69 eurodan 89,90 euroya çıkacak.

Söz konusu aboneliğin fiyatlarında birkaç yılda ilk kez artış gerçekleşti ve bu durum oldukça önemli. Abonelik fiyatındaki artış kararının nedeninin artan enflasyon ve işletme maliyetleri olduğunu belirten Amazon daha fazla Prime içeriği, daha hızlı teslimat ve daha fazlasını sunarak Prime aboneliğini üyeler için daha değerli hâle getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Şirket tarafından alınan zam kararının 15 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacağı ileri sürüldü. Dolayısıyla belirtilen tarih itibarıyla Prime'a abone olmak ve aboneliğini yenilemek isteyen kullanıcılar zamlı fiyatlar üzerinden hizmeti kullanabilecek.

Amazon Prime Üyelik Ücreti Türkiye'de Artacak mı?

Amazon Prime'ın en ucuz olduğu ülkeler listesinin ilk sırasında Türkiye yer alıyor. Peki, Türkiye'de abonelik fiyatında bir artış yaşanacak mı? Alınan zam kararından Türkiye'nin etkilenip etkilenmeyeceği henüz bilinmiyor ancak geçtiğimiz haftalarda bu konu hakkında bir açıklama yapılmıştı.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de uzun vadeli bir stratejilerinin olduğunu, planlarının her zaman müşterilere daha iyi hizmet vermeye, ürün seçeneklerini arttırmaya, hızlı ve güvenilir teslimat seçenekleri sunmaya odaklandığını ifade etmişti.

Önümüzdeki yıllarda müşteri deneyimini daha da iyileştirecek ve satış ortaklarının Türkiye'deki işlerini büyütmelerine yardımcı olacak projeleri de hayata geçireceklerini belirten Marriott, abonelik fiyatı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ürün veya hizmetlerimizin fiyatını artırmayı her zaman son seçenek olarak değerlendiriyoruz."

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