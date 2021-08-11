Amazon Prime Video Ağustos 2021 İçerikleri Açıklandı

Amazon Prime Video Ağustos 2021 takvimi paylaşıldı. Peki, ağustos ayında popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine hangi yeni içerikler eklendi ve eklenecek?

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Amazon Prime Video Ağustos 2021 Takvimi

Ağustos ayında Prime Video'da yayına girecek ve Türkçe altyazı seçeneği ile Prime üyeleri ile buluşacak yapımları aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.

1. Cruel Summer 1. Sezon (6 Ağustos 2021'de Çıktı)

Psikolojik gerilim dizisi Cruel Summer, 6 Ağustos 2021'de Prime Video'da Türkçe altyazı seçeneği ile yayına girdi. Dizinin baş yapımcılığını Jessica Biel ile Michelle Purple üstleniyor. Dizi, 10 bölümden oluşuyor ve doksanlarda kaybolan güzel ve popüler bir genç kız ile onunla bağlantısı olmayan, utangaç biriyken önce popülerleşen daha sonrasında ise Amerika'nın en nefret edilen insanına dönüşen bir kızı merkezine alıyor.

Olayların her bölümde farklı bakış açıları ile aktarıldığı dizinin başrollerinde Olivia Holt, Chiara Aurelia ve daha birçok tanınmış isim bulunuyor.

2. Modern Love 2. Sezon (13 Ağustos)

İkinci sezonu iple çekilen antolojik aşk dizisi Modern Love, 13 Ağustos Cuma günü Prime Video'da başlıyor. Dizinin başrollerini Gbenga Akinnagbe, Susan Blackwell, Lucy Boynton, Tom Burke, Zoë Chao, Kit Harington ve daha birçok isim paylaşıyor.

Modern Love'ın yeni sezonunda bütün kurallar yıkılıyor, eski bir kıvılcım yeniden alevleniyor. Seyircileri ikinci sezonda birçok beklenmedik olay bekliyor. Dizinin 2. sezonu toplamda 8 bölümden oluşuyor.

3. Star Trek: Below Decks 2. Sezon (13 Ağustos)

13 Ağustos'ta Prime Video'da yayımlanacak başka bir yeni sezon müjdesi de Star Trek: Below Decks'ten geliyor. Emmy ödüllü Mike McMahan'ın imzasını taşıyan dizinin ikinci sezonu, 13 Ağustos'ta sevenleriyle buluşuyor.

Dizi, 2380'de Starfleet'in önemsiz gemilerinden biri olan U.S.S. Cerritos'ta hizmet veren destek ekibine odaklanıyor. Teğmen Mariner, Boimler, Rutherford ve Tendi, gemi çok sayıda bilimkurgu anomalisi tarafından sarılsa dahi görevlerine ve sosyal yaşamlarına ayak uydurmak zorunda. Bu sezonun seslendirme sanatçıları arasında Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells ve Eugene Cordero var.

4. Nine Perfect Strangers 1. Sezon (20 Ağustos)

Başrollerinde Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg ve Regina Hall’un yer aldığı 8 bölümlük Nine Perfect Strangers'ın ilk üç bölümü, 20 Ağustos Cuma günü Prime Video TR’de seyircilerin karşısına çıkıyor.

Avustralyalı yazar Liane Moriarty'nin New York Times çok satanı kitabından uyarlanan ve çekimleri Avustralya'da tamamlanan drama dizisi, iyileşme ve dönüşüm vadeden butik bir sağlık-zindelik tatil beldesindeki 9 stresli şehir sakininin daha iyi bir yaşam stiline geçmeye çalışmasını konu alıyor.

Bu 10 günlük inziva sırasında onlara yorgun zihinleri ve bedenleri canlandırmayı kendine görev edinmiş beldenin işletmecisi Masha (Kidman) eşlik ediyor ancak bu dokuz yabancının başlarına nelerin geleceği hakkında en ufak bir fikri bile yok.

5. Kevin Can F**K Himself 1. Sezon (27 Ağustos)

Kevin Can F**K Himself'in ilk sezonu 27 Ağustos 2021'de Prime Video'da gösterime giriyor. Dizinin başrollerini Mary Hollis Inboden, Eric Petersen, Alex Bonifer ve Brian Howe gibi isimler paylaşıyor.