Amazon Prime Video Aralık 2020 İçerikleri Belli Oldu

Amazon Prime Video Aralık 2020 içerikleri duyuruldu. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde kullanıma sunulan dijital yayın platformu Amazon Prime Video’nun aralık ayında yayımlanacak içerikleri belli oldu. Peki, Amazon Prime Video’da aralık ayında hangi içerikler yayımlanacak? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Amazon Prime Video Aralık 2020 İçerikleri Neler?

Amazon Prime Video, yaklaşık üç ay önce ülkemizde kullanıma sunuldu. Oldukça uygun fiyat ile sunulan Amazon Prime aboneliği sayesinde dijital yayın platformu üzerinden sistem kütüphanesinde yer alan dizi ve film izleyebilir, e-ticaret platformu Amazon’da hızlı kargodan yararlanabilir ve bazı özel fırsatlara sahip olabilirsiniz. Hatta ücretsiz oyunlara sahip olabilirsiniz.

Amazo Prime abonelik sistemini 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilir, deneme süresi sona erdikten sonra aylık 7,90 TL karşılığında abone olabilirsiniz. Amazon’un dijital yayın platformu Prime Video’da çok sayıda Türkçe altyazı seçeneğine sahip içerik bulunuyor. Dijital yayın hizmetinin kütüphanesine içerikler eklemeye devam eden Amazon, aralık ayında ülkemizde sunulacak içerikleri duyurdu. İşte Amazon Prime Video Aralık 2020 içerikleri listesi!

1. The Wilds (11 Aralık)

The Wilds’ta farklı geçmişlere sahip bir grup genç kız, uçak kazası sonrası ıssız bir adada mahsur kalır. Kızlar adada hayatta kalmak içni savaşmalıdır. The Wilds’in 10 bölümden oluşan ilk sezonu bugün yayımlanacak. Macera, dram ve gizem ögelerini içerisinde barındıran The Wilds’in başrol oyuncu kadrosunda Sophia Ali, Shannon Berry ve Jenna Clause bulunuyor.

2. I’m Your Woman (11 Aralık)

1970’lerde geçen I’m Your Woman, 11 Aralık tarihinde yayımlanacak. Suç ve dram ögelerini içerisinde bulunduran I’m Your Woman filmin yönetmenliğini Julia Hart üstleniyor. Filmin başrol oyuncu kadrosunda Rachel Brosnahan, Marsha Stephanie Blake ve Arinzé Kene yer alıyor.

3. Clifford the Big Red Dog 3. Sezon (11 Aralık)

Clifford the Big Red Dog, tüm dünyada çok popüler bir çizgi dizidir. Macera ve komedi ögelerine sahip olan çizgi dizi Clifford the Big Red Dog’un 3. Sezonu 11 Aralık tarihinde yayımlanacak.

4. The Expanse 5. sezonu (16 Aralık)

Türkçe altyazı ve seslendirme desteğine sahip olan The Expanse dizisinin başrol oyuncu kadrosunda Cas Anvar, Thomas Jane ve Dominique Tipper yer alıyor. Bilim kurgu ve fantastik ögelerini içerisinde barındıran The Expanse’in 5. Sezonu 16 Aralık tarihinde Prime Video hizmeti üzerinden yayımlanacak. İzleyiciler tarafından oldukça beğenilen The Expanse, 8,5 IMDB puanına sahip.

5. The Grand Tour Presents: A Massive Hunt (18 Aralık)

6. Sylvie’s Love (23 Aralık)

7. Yearly Departed (30 Aralık)