Amazon Prime Video Ekim 2021 İçerikleri Açıklandı

Amazon Prime Video Ekim 2021 takvimi paylaşıldı. Peki, ekim ayında popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine hangi yeni içerikler eklendi ve eklenecek?

Henüz bir Prime abonesi değilseniz aylık 7,90 TL'ye Prime üyeliği satın alarak ücretsiz oyun, oyun içi içerikler, üyelere özel indirimler ve aşağıdaki içerikler de dahil olmak üzere yeni ve popüler film ve dizilerden oluşan içerik kütüphanesinden yararlanabilirsiniz.

Amazon Prime Video Ekim 2021 Takvimi

Ekim ayında Prime Video'da yayına girecek ve Türkçe alt yazı seçeneği ile Prime üyeleri ile buluşacak yapımları aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.

1. Welcome To The Blumhouse (1-8 Ekim)

Yapımcılığını Blumhouse Television ve Amazon Studios’un üstlendiği “Welcome To the Blumhouse”un yeni bölümleri Ekim ayında Amazon Prime Video'nun içerik kütüphanesine eklenecek. "Bingo Hell" ve "Black as Night" isimli ilk iki bölüm 1 Ekim’de izleyiciler ile buluştu. "Madres" ve "The Manor" adlı bölümler ise 8 Ekim tarihinde yayımlanacak.

2. Justin Bieber: Our World (8 Ekim)

Yönetmenliğini Michael D. Ratner’in üstlendiği Justin Bieber: Our World, 8 ekim tarihinde Amazon Prime Video isimli popüler dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek. Belgesel, Justin Bieber’in "T-Mobile Presents New Year's Eve Live with Justin Bieber" isimli konsere hazırlanırken yaşadıklarını ekranlara taşıyor.

3. I Know What You Did Last Summer (15 Ekim)

Lois Duncan'ın aynı adlı romanından uyarlanan I Know What You Did Last Summer isimli dizi, 15 Ekim tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Sara Goodman’ın yazıp yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck ve Brooke Bloom gibi isimler yer alıyor.

4. Maradona: Blessed Dream (29 Ekim)

Yapımcılığını Dhana Media ve Latin We ortaklığında BTF Media’nın üstlendiği Maradona: Blessed Dream, 29 Ekim tarihinde popüler dijital yayın hizmeti Prime Video'nun içerik kütüphanesine eklenecek. Biyografik dizinin başrollerinde Nazareno Casero, Juan Palomino ve Nicolas Goldschmidt bulunuyor.

Diego Armando Maradona'nın hayatını konu alan dizi, 10 bölümden oluşacak ve her bölüm birer saat uzunluğunda olacak.