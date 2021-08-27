Amazon Prime Video Eylül 2021 İçerikleri Açıklandı

Amazon Prime Video Eylül 2021 takvimi paylaşıldı. Peki, eylül ayında popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine hangi yeni içerikler eklendi ve eklenecek?

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Amazon Prime Video Eylül 2021 Takvimi

Eylül ayında Prime Video'da yayına girecek ve Türkçe altyazı seçeneği ile Prime üyeleri ile buluşacak yapımları aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.

1. Cinderella (3 Eylül)

Senaristliğini ve yönetmenliğini Kay Cannon'ın üstlendiği Cinderella'nın başrolünde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan şarkıcı Camila Cabello yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Billy Porter ve Pierce Brosnan gibi isimler bulunuyor.

Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yapım 3 Eylül tarihinde Amazon Prime Video isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak.

2. The Voyeurs (10 Eylül)

Dram, gizem ve gerilim ögelerine sahip olan The Voyeurs, 10 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Yönetmenliğini ve senaristliğini Michael Mohan'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Sydney Sweeney, Justice Smith, Ben Hardy ve Natasha Liu Bordizzo, Katharine King So, Cait Alexander, Caitlyn Sponheimer gibi isimler yer alıyor.

3. Lularich (10 Eylül)

Dört bölümlük belgesel dizi olan LuLaRich, 10 Eylül tarihindei tibaren Amazon Prime Video isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanmaya başlayacak. Belgesel dizi, LuLaRoe şirketini konu alıyor.

4. Everybody’s Talking About Jamie (17 Eylül)

Biyografik müzikal drama filmi Everybody’s Talking About Jamie, 17 Eylül tarihinde popüler dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek. Yönetmenliğini Jonathan Butterell'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Max Harwood, Lauren Patel, Richard E. Grant, Sharon Horgan ve Sarah Lancashire gibi isimler bulunuyor.

5. Birds of Paradise (24 Eylül)

Yönetmenliğini Sarah Adina Smith'in üstlendiği Birds of Paradise isimli yapımın başrol oyuncu kadrosunda Diana Silvers, Jacqueline Bisset ve Caroline Goodall yer alıyor. Filmin 24 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluşacağı açıklandı.