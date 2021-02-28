Amazon Prime Video Mart 2021 İçerikleri Belli Oldu

Amazon Prime Video Mart 2021 içerikleri açıklandı. Peki, mart ayında Amazon Prime Video kullanıcılarını hangi içerikler bekliyor? Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon tarafından paylaşılan liste ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Amazon Prime Video Mart 2021 İçerikleri Neler?

Amazon Prime isimli hizmet, geçtiğimiz aylarda ülkemizde kullanıma sunuldu. Uygun fiyatlı Amazon Prime aboneliği sayesinde dijital yayın platformu üzerinden sistem kütüphanesinde yer alan dizi ve filmleri izleyebilir, e-ticaret platformu Amazon’da hızlı kargodan yararlanabilir ve bazı özel fırsatları yakalama şansına sahip olabilir ve hatta ücretsiz oyun kampanyalarından ilk siz yararlanabilirsiniz.

Amazon Prime abonelik sistemini henüz denemediyseniz 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilir ve deneme süresi sona erdikten sonra aylık 7,90 TL karşılığında abonelik satın alabilirsiniz. Amazon’un dijital yayın hizmeti Prime Video’da pek çok Türkçe altyazı seçeneğine sahip içerik bulunuyor. Dijital yayın platformunun kütüphanesine her ay yeni içerikler eklenmeye devam ediyor. Bu sayede kullanıcılar için sunulan içerik sayısı artıyor.

Popüler dijital yayın servisine abone olan kullanıcılar, mart ayında hangi içeriklerin ekleneceğini merak ediyordu. Şirket tarafından yapılan açıklama ile beraber önümüzdeki ay dijital yayın servisinin içerik kütüphanesine hangi yapımların ekleneceği belli oldu. Böylece kullanıcıların kafalarında oluşan soru işaretleri giderildi. İşte mart ayında Prime Video olarak isimlendirilen dijital platformun kütüphanesine eklenecek içeriklerin listesi!

1. Coming 2 America

1998 yapımı komedi filmi Coming to America'nın devam filmi niteliğinde olan Coming 2 America, 5 Mart tarihinde Prime Video kütüphanesine eklenecek. Komedi türündeki film, 1 saat 44 dakika uzunluğudna olacak. Coming 2 America isimli yapımda Akeem ile Semmi'nin yeni maceralarına tanık olacağız. Yapımın oyuncu kadrosunda Eddie Murphy, Shari Hedaley, Hames Earl Jones, Wesley Snipes, Gercelle Beauvais, Arsenio Hall, John Amos gibi isimler yer alıyor.

2. Invincible

Amazon'un yeni animasyon dizisi Invincible'ın ilk sezonu 26 Mart tarihinden itibaren yayımlanmaya başlayacak. Yeni bölümler her cuma günü yayımlanacak ve ilk sezon 30 Nisan tarihine kadar devam edecek. Gezegendeki en güçlü süper kahramanın oğlu olan Mark Grayson'ın maceralarını konu alıyor. İlk sezonu 8 bölümden oluşacak animasyonun bölüm süresinin ortalama 1 saat uzunluğunda olacağı belirtiliyor. Robert Kirkman, Cory Walker ve Ryan Ottley'nin aynı adlı çizgi romanından uyarlanan Invincible, animasyon ve çizgi roman sevenlere hitap edecek.