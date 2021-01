Amazon Prime Video Mobil Abonelik Paketi Duyuruldu!

Amazon Prime Video mobil abonelik paketi, kullanıcıların kullanımına sunuldu. Mobil cihazlara özel abonelik planı sayesinde kullanıcılar çok daha düşük fiyata dijital yayın platformu üzerinden içerik izleyebilecek. Amazon tarafından sunulan özel abonelik planı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Dünyanın en popüler dijital yayın hizmetlerinden bir tanesi olan Amazon Prime Video için mobil cihazlara özel yeni abonelik planı kullanıma sunuldu. Şu anda yalnızca Hindistan’da kullanıma sunulan yeni abonelik paketi sayesinde kullanıcılar daha düşük ücret ile hizmet üzerinden içerik izleyebilecek. Söz konusu pakete abone olan kullanıcılar, içeriklere yalnızca mobil cihaz üzerinden erişebiliyor. Yeni paket, dijital yayın platformları üzerinden içerik izlemek için bilgisayar yerine akıllı telefon veya tablet tercih eden kullanıcılar için harika bir seçenek.

Amazon, Hindistan merkezli telekomünikasyon firması Airtel ile bir iş birliği yaptı. Yapılan iş birliği sonucunda Hindistan’da dijital yayın platformuna abone olmayan kullanıcıların ilgisini çekebilecek yeni bir abonelik planı kullanıma sunuldu. “Prime Video Mobile Edition” olarak isimlendirilen pakette iki farklı plan bulunuyor. İki abonelik planının da fiyatı normal planlara kıyasla daha uygun.

89 Hint Rupisi (yaklaşık 1,22 ABD Doları) fiyat etiketine sahip olan planda 28 gün boyunca mobil cihaz üzerinden yayın platformunda yer alan içeriklere erişilebiliyor. Bu planda ayrıca platforma özel 6 GB ek kota da sunuluyor. Diğer plan ise 299 Hint Rupisi (yaklaşık 4 ABD Doları) fiyat etiketine sahip. Bu planda günlük 1,5 GB ek kota sunuluyor ve tıpkı diğer planda olduğu gibi 28 gün boyunca platformdaki içerikler izlenebiliyor. Hindistan’da normal abonelik planları ise 131 Hint Rupisi ve 349 Hint Rupisi fiyat etiketine sahip.

Hindistan’da 600 milyondan fazla internet kullanıcısı bulunuyor fakat bu kullanıcıların yalnızca bir kısmı dijital yayın hizmetlerine abone olmuş durumda. Kullanıma sunulan düşük fiyat etiketine sahip abonelik paketi ile beraber kullanıcı sayısında artış yaşanması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon tarafından uygulanan pazarlama stratejisini, 2 yıl önce Netflix de uygulamıştı.

Announcing the worldwide-first launch of Prime Video Mobile Edition in India!



Mobile-only access to all Amazon Originals, movies and shows. Mobile Edition (ME) will be available starting today for @airtelindia prepaid customers! This is Prime Video built for ME. #PrimeVideoME pic.twitter.com/fKjv46IyZL