Amazon Prime Video Ocak 2021 İçerikleri Açıklandı

Amazon Prime Video Ocak 2021 içerikleri duyuruldu. Türkiye’de birkaç ay önce kullanıma sunulan dijital yayın platformu Amazon Prime Video’nun ocak ayında hangi içerikleri yayımlayacağı belli oldu. Peki, ocak ayında Amazon Prime Video kullanıcılarını hangi içerikler bekliyor? Konu hakkında tüm detaylar haberimizde.

Amazon Prime Video Ocak 2021 İçerikleri Neler?

Yaklaşık üç ay önce Türkiye’de kullanıma sunulan Amazon Prime Video, uygun fiyatlı Amazon Prime aboneliği sayesinde dijital yayın platformu üzerinden sistem kütüphanesinde yer alan dizi ve filmleri izleyebilir, e-ticaret platformu Amazon’da hızlı kargodan yararlanabilir ve bazı özel fırsatları yakalama şansına sahip olabilir ve hatta ücretsiz oyun kampanyalarından ilk siz yararlanabilirsiniz.

Amazon Prime abonelik sistemini henüz denemediyseniz 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilir ve deneme süresi sona erdikten sonra aylık 7,90 TL karşılığında abonelik satın alabilirsiniz. Amazon’un dijital yayın platformu Prime Video’da birçok Türkçe altyazı seçeneğine sahip içerik bulunuyor. Dijital yayın hizmetinin kütüphanesine içerikler eklenmeye devam ederken ocak ayında ülkemizdeki seyircilerin hizmetine sunulacak içerikler listelendi. İşte Amazon Prime Video Ocak 2021 içerikleri listesi!

1. American Gods

Neil Gaiman'ın aynı isme sahip romanından uyarlanan American Gods, bir banka soygunundan ötürü 3 yıl hapis cezasına çarptırılan birinin erken tahliye edildikten sonra başına gelenleri ele alıyor. Ricky Whittle, Crispin Glover, Ian McShane, Emily Browning, Bruce Langley, Gillian Anderson gibi oyuncuların yer aldığı dram, fantastik ve gizem türündeki dizinin IMDb puanı ise 7,8. Dizinin üçüncü sezonu, seyircilerle 11 Ocak’ta buluşacak.

2. James May: Oh Cook

“James May: Oh Cook” şu cümlelerle anlatılıyor: “James May bir şef değil. Ama asıl da mesele de bu: Lezzetli yemekler yapmak için harika bir aşçı yapmanıza gerek yok.” Bir ev ekonomistinin mutfağına göz atmak ve lezzetli tarifler elde etmek için 15 Ocak’ı beklemeniz gerekiyor. Oh Cook, birkaç gün sonra Türkiye’deki aşçılarla buluşmaya hazırlanıyor.

3. Star Trek: Lower Decks

Tawny Newsome, Noel Wells, Eugene Cordero, Jonathan Frakes, Gillian Vigman ve Jack Quaid gibi oyuncuların seslendirdiği animasyon dizisi, 22 Ocak’ta Türkiye’de yayına başlıyor. Seyirci kitlesinin 22 Ocak’a hazır olmasında fayda var.

4. One Night in Miami

One night in Miami isimli filmin oyuncu kadrosunda Kingsley Ben-Adir, Leslie Odom, Jim Brown, Eli Goree, Jasmine Cephas, Jeremy Pope ve Nicolette Robinson gibi isimler yer alıyor. Yaklaşık iki saat uzunluktaki film, James May: Oh Cook ile aynı gün içerisinde yayına başlıyor. One Night in Miami, Türk seyircilerle 15 Ocak’ta buluşacak.