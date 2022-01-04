Amazon Prime Video Ocak 2022 İçerikleri Belli Oldu

Amazon Prime Video Ocak 2022 takvimi paylaşıldı. Peki, ocak ayında popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine hangi yeni içerikler eklenecek? Paylaşılan listeye ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Amazon Prime Video Ocak 2022 Takvimi

The Tender Bar Hotel Transylvania: Transformania The Legend of Vox Machina

1. The Tender Bar Çıkış Tarihi ve Konusu

Yönetmenliğini George Clooney'nin üstlendiği The Tender Bar, 7 Ocak tarihinde Amazon Prime Video isimli popüler dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek. Filmin başrol oyuncu kadrosunda Ben Affleck, Tye Sheridan ve Daniel Ranieri yer alıyor.

J.R. Moehringer’ın aynı adlı kitabından uyarlanan film, babası tarafından daha bir bebekken terk edilen ve annesiyle birlikte kendilerine destek olma konusunda gönülsüz olan dedesinin evinde büyüyen J.R. isimli çocuğun hikâyesine odaklanıyor.

2. Hotel Transylvania: Transformania Çıkış Tarihi ve Konusu

Hotel Transylvania animasyon serisinin dördüncü ve son filmi olan Hotel Transylvania: Transformania, 14 Ocak tarihinde popüler dijital yayın platformunun kullanıcıları ile buluşacak. Filmin başrol seslendirme kadrosunda Brian Hull, Andy Samberg ve Selena Gomez bulunuyor.

Yeni animasyon filminde Drac, bu zamana kadarki en korkunç görev ile karşı karşıya kalır. Merak içerisinde beklenen filmde, Van Helsing’in "Canavarlaştırma Işını" isimli gizemli icadı kontrolden çıkar ve Drac ile canavar arkadaşlarının her biri birer insana, Johnny ise bir canavara dönüşür.

Güçleri elinden alınan Drac ve canavara dönüşen Johnny, uyumsuz yeni bedenlerinde, çok geç olmadan ve birbirlerini çıldırtmadan önce bir çare bulmak için bir araya gelip, dünyayı turlamaları gerekir.

3. The Legend of Vox Machina Çıkış Tarihi ve Konusu

Başrol seslendirme kadrosunda Ashley Johnson, Laura Bailey ve Travis Willingham'ın yer aldığı animasyon dizisi, 28 Ocak tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Bir grup orta seviye maceracı, Evreni korkunç canavarlar ve karanlık büyülü güçlerden kurtarmaya çalışır.

Animasyon dizisinde yer alan karakterler, ölümsüz devlerle yüzleşirken, uğursuz bir büyücüyü devirip, kendi aralarında kök salmış güçlü bir lanetle yüzleşir. Maceraları boyunca karakterler bir ekip olarak nasıl hareket edeceklerini öğrenirken, aslında bundan çok daha fazlası olduklarını da keşfeder.

Amazon Prime Video Ocak 2022 takvimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Liste ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.