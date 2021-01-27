Amazon Prime Video Şubat 2021 İçerikleri Açıklandı

Amazon Prime Video Şubat 2021 içerikleri paylaşıldı. Peki, şubat ayında Amazon Prime Video kullanıcılarını hangi içerikler bekliyor? Amazon tarafından paylaşılan liste ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Amazon Prime Video Şubat 2021 İçerikleri Neler?

Amazon Prime Video, geçtiğimiz aylarda ülkemizde kullanıma sunuldu. Uygun fiyatlı Amazon Prime aboneliği sayesinde dijital yayın platformu üzerinden sistem kütüphanesinde yer alan dizi ve filmleri izleyebilir, e-ticaret platformu Amazon’da hızlı kargodan yararlanabilir ve bazı özel fırsatları yakalama şansına sahip olabilir ve hatta ücretsiz oyun kampanyalarından ilk siz yararlanabilirsiniz.

Amazon Prime abonelik sistemini henüz denemediyseniz 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilir ve deneme süresi sona erdikten sonra aylık 7,90 TL karşılığında abonelik satın alabilirsiniz. Amazon’un dijital yayın hizmeti Prime Video’da pek çok Türkçe altyazı seçeneğine sahip içerik bulunuyor. Dijital yayın platformunun kütüphanesine her ay yeni içerikler eklenmeye devam ediyor. Böylece kullanıcılar için sunulan içerik sayısı artıyor.

Dijital yayın servisine abone olan kullanıcılar, şubat ayında hangi içeriklerin ekleneceğini merak ediyordu. Amazon Prime Video için şubat ayında ülkemizdeki kullanıcıların hizmetine sunulacak içerikler listelendi. Böylece kullanıcıların kafasında oluşan soru işareti giderildi. İşte şubat ayında dijital platformda yayımlanacak olan içerikler!

1. Bliss

5 Şubat 2021 tarihinde ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un dijital yayın servisinde yayımlanacak olan Bliss, dram, romantik ve bilim kurgu ögelerine sahip. Kısa süre önce işten kovulmuş ve boşanmış olan Greg, sokakta yaşayan Isabel ile tanışır. Isabel ile Greg’in hikayesine tanık olacağımız filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Mike Cahill üstleniyor. Bliss’in oyuncu kadrosunda Salma Hayek, Owen Wilson, Madeline Z ima, Nesta Cooper gibi isimler bulunuyor.

2. The Map of Tiny Perfect Things

12 Şubat 2021 tarihinde yayımlanacak olan The Map of Tiny Perfect Things, Lev Grossman'ın aynı adlı kısa hikayesinden uyarlandı. Bilim kurgu, romantik ve dram ögelerine sahip olan yapım, aynı günü tekrar tekrar yaşayan iki gencin hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris ve Anna Mikami gibi isimler yer alıyor.

3. The Family Man

8,6 IMDb puanına sahip olan The Family Man isimli dizinin ikinci sezonu 12 Şubat tarihinde yayımlanacak. 2019 itibarıyla yayımlanmaya başlayan başarılı dizi, aksiyon, komedi ve dram ögelerine sahip. Oyuncu kadrosunda ise Manoj Bajpayee, Sharib Hashmi, Vedant Sinha ve Priyamani bulunuyor.

Şubat ayında yayımlanacak olan içerikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.