Amazon Prime Video Temmuz 2021 İçerikleri Belli Oldu

Amazon Prime Video Temmuz 2021 takvimi açıklandı. Peki, bu ay popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine hangi içerikler eklenecek? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Uygun fiyatlı Amazon Prime aboneliği sayesinde dijital yayın platformu üzerinden sistem kütüphanesinde yer alan dizi ve filmleri izleyebilir, e-ticaret platformu Amazon’da hızlı kargodan yararlanabilir ve bazı özel fırsatları yakalama şansına sahip olabilir ve hatta ücretsiz oyun kampanyalarından ilk siz yararlanabilirsiniz.

Amazon Prime abonelik sistemini henüz denemediyseniz 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilir ve deneme süresi sona erdikten sonra aylık 7,90 TL karşılığında abonelik satın alabilirsiniz. Amazon’un dijital yayın hizmeti Prime Video’da pek çok Türkçe altyazı seçeneğine sahip içerik bulunuyor. Dijital yayın platformunun kütüphanesine her ay yeni içerikler eklenmeye devam ediyor. Bu sayede kullanıcılar için sunulan içerik sayısı artıyor.

Amazon Prime Video Temmuz 2021'de Neler Var?

Popüler dijital yayın servisine abone olan kullanıcılar, temmuz ayında hangi içeriklerin ekleneceğini merak ediyordu. Şirket tarafından yapılan açıklama ile beraber temmuzda dijital yayın servisinin içerik kütüphanesine hangi yapımların ekleneceği belli oldu. Böylece kullanıcıların kafalarında oluşan soru işaretleri giderildi.

The Tomorrow War

Bilim kurgu türündeki The Tomorrow War, 2 Temmuz tarihinde popüler dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklendi. Başrol oyuncu kadrosunda Chris Pratt'in yer aldığı yapımın yönetmenliğini Chris McKay üstlendi. 2 saat 20 dakika uzunluğundaki yapım, 6,7 IMDb puanına sahip. Aksiyon, macera ve bilim kurgu ögelerine sahip olan filmin senaristliğini Zach Dean yaptı.

Making The Cut 2. Sezon

Heidi Klum ve Tim Gunn tarafından sunulan Making The Cut'ın ikinci sezonu, 16 Temmuz tarihinde izleyiciler ile buluşacak. 6,6 Imdb puanına sahip olan Making The Cut'ın yapımcılığını ise Hello Sunshine ve Amazon Studios üstleniyor.

Jolt

Aksiyon ve komedi ögelerine sahip olan Jolt, 23 Temmuz tarihinde Amazon Prime Video'nun içerik kütüphanesine eklenecek. Merakla beklenen film, nörolojik bir bozukluk ile mücadele eden Lindy isimli kişinin hikayesine odaklanıyor. Filmin yönetmenliğini Tanya Wexler, senaristliğini ise Scott Wascha üstlendi. Oyuncu kadrosunda Kate Beckinsale, Jai Courtney, Laverne Cox ve Stanley Tucci gibi isimler bulunuyor.