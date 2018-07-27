Amazon Rekor Kırıyor! En Değerli Şirket Olabilir

Halihazırda dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın 925 milyar dolar piyasa değeri bulunuyor fakat son yılların en hızlı gelişen markası Amazon ise bu yılın ikinci çeyreğinde rekor kırarak 2,5 milyar dolar kar sağladı. Bu anlamda Apple'ın koltuğu sallanıyor olabilir.

2018'in ikinci çeyreğinde 2.5 milyar dolar kazanç sağladığı duyurulan Amazon'un bu anlamda kendi rekorunu kırdığı ifade edildi. Üç çeyrek üst üste 1 milyar dolar kazanç sağlayan Amazon bu seferki karını bir hayli artırmayı başardı. New York borsasında işlem gören şirketin asıl yükselişinin bugün gerçekleşebileceği söyleniyor.

Amazon'un 2017 ikinci çeyreğinde hisse başına karı 0,40 dolar olurken bu yılın aynı döneminde bu rakam 5,08 seviyesine çıkmış durumda. Yine geçtiğimiz yılın Nisan ila Haziran aylarında 37,95 milyar dolar gelir sağlayan ABD'li şirket, bu yıl ise yüzde 39 artışla 52,89 milyar dolar kazanmayı başardı.

New York borsasında hızla değer kazanan Amazon'un piyasa değerinin 900 milyar doları aşarak dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ı geride bırakabileceği dile getiriliyor. Hatta Amazon yıl sonuna kadar bu yükselişle devam ederse 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabileceği ön görülüyor.