Amazon Rekordan Rekora Koşuyor: Her Gün 1.400 Kişiyi İşe Aldı!

Yıl başından bu yana devam eden Koronavirüs pandemisini fırsata çeviren Amazon günlük 1,400 kişiyi işe aldı. Yaklaşık yirmi yıl önceki Walmart'ın rekorunu geride bırakan Amazon, işçi sayısını dünya çapında 1,2 milyon kişiye çıkardı.

ABD'li teknoloji devi Amazon, bu yılki işe alım kampanyasıyla tüm rakiplerini geçmiş durumda. Pandemiye rağmen günde ortalama 1.400 yeni işçiyi ekibine dahil eden Amazon, Koronavirüs pandemisiyle birlikte e-ticaret ağını katlayarak genişletti.

Amazon'un işe alma süreci; Seattle'daki merkezinde, kırsal noktalarda, banliyölerdeki yüzlerce deposunda ve Hindistan veya İtalya gibi ülkelerde ön plana çıktı. Amazon, Ocak ve Ekim ayları arasında 427.300'den fazla çalışanı ekibine kattı ve iş gücünü bir yıl öncesine göre yüzde 50 artışla dünya çapında 1,2 milyon kişiye çıkardı. Yani sadece Amazon için çalışan insan sayısı birçok ülkenin nüfusundan daha büyük.

Amazon günlük 1,400 kişiyi işe aldı, rekor kırdı

Şirketin başlattığı işe alım kampanyası, salgının başlangıcında Amazon'un işini hızlandırması ve krizin galibi haline gelmesiyle sonuçlandı. Temmuz ayından itibaren şirket günde yaklaşık 2.800 çalışanı işe aldı, bu da yaklaşık 350.000 kişinin istihdam edildiği anlamına geliyor.

Amazon'un işçi sayısındaki bu büyüme, dünya tarihinde rakipsiz olarak nitelendiriliyor. Halihazırda 2,2 milyondan fazla çalışanıyla en büyük özel marketlerden olan Walmart'ın yirmi yıl önce 230.000 çalışanı işe aldığı biliniyordu. Amazon ise bunu çoktan ikiye katlamış durumda.

Ayrıca Amazon'un ekibindeki kattığı kişilerin çoğu depo çalışanlarıydı, ancak pandemide patlama yapan bulut bilişim, video akışı ve diğer cihazlar gibi işletmelere güç sağlamak için yazılım mühendisleri ve donanım uzmanlarını da işe aldı. Ulusal Perakende Federasyonu'na göre Amazon, geçen yılki tatil sezonuna göre satışlarını yüzde 30 artırarak e-ticaret pazarındaki en büyük pastaya sahip.

Aynı zamanda ABD'de hem fiziksel hem de çevrimiçi mağazalara sahip diğer perakendeciler ise Black Friday kampanyasıyla Amazon'a rakip olmak istediler. Pandeminin ağırlaştırdığı yoğun yıl sonu satış döneminden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı konusunda strateji geliştiren perakendeciler, salgın önlemlerinden dolayı müşteri sayısında sınırlamalar getirmek zorunda kaldı.