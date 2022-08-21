Amazon Ring Sistemindeki Güvenlik Açığı Büyük Sorun Yarattı

Amazon uzun yıllardır hem akıllı asistanları Alexa ile hem de diğer ürünleriyle akıllı ev teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor. Bunlardan biri olan Amazon Ring akıllı zil sisteminde büyük bir güvenlik açığı bulundu.

Amazon Ring'i evlerine takan kişiler kapıları çalındığında cihaz üzerindeki kamera sayesinde kimin geldiğini görebiliyordu. Bu işlem için kullanılan Android uygulamasının ise büyük sorunlara sebep olabilecek açıklara sahip olduğu keşfedildi.

Kullanıcıların Kişisel Bilgileri ve Video Görüntüleri Tehlikede

Şimdiye kadar 10 milyondan fazla kişi tarafından indirilen Amazon Ring uygulamasında yer alan açıklar, telefondaki diğer bilgilere dahi erişilmesine olanak sağlıyor. Yazılımı inceleyen siber güvenlik firması Checkmarx'ın paylaştığı bilgilere göre hackerlar, bu güvenlik açıkları sayesinde kullanıcıların e-posta, tam ad, adres, telefon ve cihaz üzerindeki kamera görüntüleri gibi bilgilerine ulaşabiliyor. Hatta kredi kartı bilgilerine dahi erişilebileceği belirtiliyor.

27 Mayıs'ta yayınlanan rapor sonrasında güvenlik açıkları üzerinde çalışmaya başlayan Amazon, geçtiğimiz günlerde bu ve benzeri sorunların tamamen çözüldüğünü ve Amazon Ring'lerin gönül rahatlığıyla kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca rapor sonrasında kapsamlı bir araştırma da yapan şirket, güvenlik açıklarının kullanılmasının çok zor olduğunu ve hiçbir Amazon Ring kullanıcısının kötü amaçlı aktörler tarafından mağdur olmadığını söyledi.

Amazon Ring'in ilk vukuatı bu değil. 2020 yılında şirket içi yürütülen bir soruşturma sonrasında Amazon çalışanlarının yetkilerinin önüne geçerek kullanıcıların kamera görüntülerini izleyebildiği tespit edilmişti. Ortaya atılan iddialar sonrasında harekete geçen mahkemeye cevap veren Amazon, kişilerin rızası olmadan 11 klibin yayınlandığını kabul etti.