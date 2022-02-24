20 Bin Liralık Amazon Robotunu Garson Olarak Kullandılar

2021 Eylül ayında Amazon tarafından piyasaya sürülen sevimli ev robotu, kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görüyor. Amazon Astro’nun sosyal medyaya düşen eğlenceli görüntüleri, kullanıcılardan beğeni topladı. Yurtdışı fiyatıyla 1450 dolara satılan robot, Türk Lirası’yla ise 20 bin TL’yi aşan bir ücrete sahip. İşte Amazon’un bu küçük sevimli robotunu bazı kullanıcılar garson yaptı. Peki, Amazon Astro yalnızca getir götür mü yapabiliyor?

Yurtdışında 1450 dolara satılan bu minik ev robotunun garson olarak kullanıldığı görüntülerin ardından birçok kişi robotun aslında tam olarak ne yapabildiğini de merak etti.

Amazon Astro Yalnızca Getir Götür Mü Yapabiliyor?

Bu minik robot, elleri ve kolları olmasa da gelişmiş bir bilgisayar görüşüne sahip. Sahip olduğu bilgisayar görüşüyle ev izleme özelliğini gerçekleştirebilen Amazon Astro, kişileri rahatlıkla bulabiliyor. 3 tekerleğe sahip ev robotu, manevralar konusunda da oldukça başarılı.

Diğer yandan, medya oynatımı ve yaşlılar için yardım çağrıları da yapabilen bu robot, kafa kısmında bulunan tablet ile oldukça sevimli görünüyor. Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları robotun, şarj tabanını ararken merdivenlere yaklaştığında kafasının karıştığını belirtti. Ev için alınan bir robotun düşme sensörlerinin tam olarak doğru çalışmaması kullanıcılar tarafından hoş karşılanmadı.

Şirket sözcüsü Patrick Santucci, yaptığı açıklamada ‘Olumlu geri dönüşler alıyoruz, cihazın yaygınlaşmasıyla ilgili konuşmak için çok erken’ ifadelerini kullandı.

Kamera donanımlı olan bu akıllı ev robotu, akıllı telefonlarda indirilebilen uygulama ile kolay bir şekilde yönetilebiliyor. Astro’nun hareketlerini uzaktan kontrol edebilir, hoparlörleri, mikrofonları aracılığıyla konuşabilir ve dinleyebilirsiniz. Kendisine tanıtılmayan bir kişiyi gördüğünde uyarı gönderen akıllı robot, güvenlik amacıyla da kullanılıyor.

Haritalandırma sistemi sayesinde evin düzenini öğrenen robot, komutlar sayesinde odalar arasında dolaşıyor. İnsan yüzlerini tanıma teknolojisini kullanan cihaz, kan basıncını da ölçebiliyor. Yaşlı insanlara bakım konusunda yardımcı edebileceğini iddia eden robotun ülkemizde satışı yok.