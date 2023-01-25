Amazon Sağlık Sektörüne Giriyor: Evden İlaç Almanın Yeni Yolu!

Pek çok farklı alanda hizmet veren Amazon, sağlık sektörüne de girmeyi planlıyor. Şirket, Prime üyeleri için tüketicilerin ayda 5 dolara ilaç satın almalarını sağlayan RxPass adlı kendi ilaç reçete hizmetini başlatıyor.

İhtiyacınız olan tüm ilaçları yeni hizmet aracılığıyla mevcut olduğunu varsayarak 5 dolar karşılığında satın alabileceksiniz. Başlangıçta diyabetten gut hastalığına ve hatta yüksek tansiyona kadar 80'den fazla yaygın sağlık sorununu tedavi etmek için 50'den fazla farklı ilaca erişebileceksiniz.

RxPass üzerinden temin edemediğiniz ekstra reçeteleri Amazon Pharmacy üzerinden normal fiyatına satın almanız gerekiyor. Bu arada Amazon Pharmacy, ilaç açıklamalarında yeni bir mavi RxPass simgesi görüneceğinden, hangi ilacın yeni hizmet aracılığıyla satın alınabileceğini de vurgulayacak.

Şirket, Prime üyelerinin kayıt olmak için "uygunluk ve reçete bilgilerini" doğrulamak üzere "basit bir kayıt sürecinden" geçmeleri gerektiğini belirtiyor. Amazon eczacıları, stoklar bittikçe yerini doldurmak ve sorun yaşanmaması adına doktorunuzla koordinasyon sağlamak için 7/24 hizmet verecek. Paketler, reçeteye bağlı olarak "aylık ya da üç aylık olarak" kapınıza teslim edilebilecek.

İlaçlar Abonelik Aracılığıyla Sağlanacak

Ayrıca satın aldığınız ilaç miktarının aboneliğinizin ne kadar süreceğini etkilediğini de belirtmek gerekir. Diyelim ki üç aylık bir ilaç satın aldınız. Amazon'un gözünde, RxPass'a üç aylık bir abonelik taahhüt etmiş oluyorsunuz. Hastalar istedikleri zaman iptal edebilir ancak iptal işlemi bu sürenin sonuna kadar yürürlüğe girmiyor. Paradan tasarruf etmek amacıyla 40 gün sonra da iptal edemiyorsunuz. Böylelikle sistem, klasik Prime hizmetinden biraz daha farklı çalışıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi başlangıçta bazı sınırlamalar var. Hizmet başlangıçta yalnızca 42 ABD eyaletinde kullanılabilecek. Hariç tutulan sekiz eyalet Kaliforniya, Louisiana, Maryland, Minnesota, New Hampshire, Pennsylvania, Teksas ve Washington. Bu eyaletlerdeki hastalar ilaçlarını almak için Amazon Pharmacy'yi kullanmak zorunda kalacaklar. Amazon ayrıca insanları ne tür bir sigortaya sahip olduklarına bağlı olarak reddetme hakkına sahip olacak. Medicare, Medicaid veya devlet tarafından finanse edilen herhangi bir sigortanız varsa reddedileceksiniz. Ayrıca ne HSA (Sağlık Tasarruf Hesabı) ne de FSA (Esnek Harcama Hesabı) kabul edilmiyor.

Amazon'un bu hizmeti gelecekte küresel çapta da kullanıma sunmayı planladığı bildiriliyor fakat ülkemize gelip gelmeyeceği şimdilik belirsiz.