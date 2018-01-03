Amazon, Sanal Ayna ile Kıyafet Seçiminize Yardımcı Olacak

Dünyanın en büyük sanal alışveriş merkezi Amazon, kullanıcılarının deneyimlerini geliştirmek ve sorunlarını çözmek için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Şirket yakın zaman önce, aynalar üzerinde sanal kıyafetler deneyebileceğiniz yeni teknolojisi için patent başvurusu yaptı.

Hem erkekler hem de kadınlar için bazı zamanlarda kıyafet seçmenin büyük bir dert olduğunu hepimiz biliyoruz. En doğru kombinasyonu bulmak ya da size yakışıp yakışmadığını görmek için tonla kıyafeti çıkarıp giydiğinizde, bunun daha kolay bir yolu olması gerektiğini düşünmüşsünüzdür. Amazon'un başvurduğu yeni patent ise tam da bu problemi çözmek için ortaya atılmış bir fikir.

Yapılan patent başvurusunda, geliştirilen aynanın yansıtma ve aktarma özelliğinin bulunacağı belirtilirken, kullanılan kameralar, projektörler ve çeşitli ekranlarla birlikte aynanın sanal kıyafet seçimi yapılmasına yardımcı olacağı belirtildi. Yine başvuru belgesine göre Amazon, kamera ve projektörler yardımıyla kullanıcının bedenini ve ölçülerini tarayacağını, ardından seçilen kıyafetlerin kullanıcının üstünde nasıl durduğunu direkt olarak göstermeye çalışacağını kaydetti. Aynanın, çevreyi ve karşısındaki insanı tarayarak bir model oluşturacağı söylenirken, kameraların insanları yüzlerinden ve gözlerinden tanıyarak, üç boyutlu modellerinin çıkartılacağı, son olarak da kıyafetlerin bu üç boyutlu modele giydirileceği açıklandı. Yapılan patent başvurusunun ardından Amazon tarafından konuya dair henüz resmi açıklama gelmezken, ayna teknolojisinin piyasaya çıkıp çıkmayacağının ise henüz belli olmadığının altı çizildi.

Hemen aşağıda izleyebileceğiniz videoda, bir başka şirketin yaptığı üç boyutlu modelleme teknolojisinin nasıl çalıştığı görülebilirken, kıyafet seçiminde üç boyutlu modellerin nasıl kullanıldığını da görebilirsiniz.