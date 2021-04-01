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Jeff Bezos, Amazon'u Savunması İçin Twitter Ordusu Kurmuş

Amazon'u savunması için Twitter ordusu kurulmuş olabilir. Bu ordu, Amazon'un güllük gülistanlık olduğunu söylüyor.

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Amazon'u savunması için Twitter ordusu kurulduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz yıllardan bu yana çalışanların çok kötü şartlara sahip olduğu belirtilen Amazon'un, kendini savunması için bot hesaplar yarattığı düşünülüyor. Bu hesaplar, Amazon çalışanları için sendikaya gerek olmadığını söylüyor.

Amazon çalışanı olduğunu iddia eden sahte hesaplar, Amazon'un çalışma koşullarını Twitter'da savunmaya başladı.

Amazon'u savunması için kurulan Twitter ordusu

Amazon depo çalışanlarının sendika kurup kurmayacağına karar vermek için Alabama'da oylar sayılıyor. Ancak dün gece, personel olduğunu iddia eden hesaplardan bir dizi sendika karşıtı tweet paylaşıldı. Twitter birçok hesabı askıya aldı ve Amazon için sahte şeyler yazdığını doğruladı.

Hesapların çoğu sadece birkaç gün önce oluşturulmuştu ve sadece birkaç tweet atmışlardı. Ayrıca iddilara göre bu tweet'lerin hepsi Amazon ile ilgiliydi.

Bazı hesapların eyalet yasalarında olmamasına rağmen yanıltıcı iddialar oluşturduğu da fark edildi. Örneğin AmazonFCDarla isimli bir Twitter kullanıcısı, "Sendikalarla ilgili beni en çok rahatsız eden şey, aidatlardan vazgeçme imkanının olmaması" diye tweet attı ve ardından "Amazon benimle çok ilgileniyor" diye ekledi.

Sahte olduğu ortaya çıktıktan sonra profil resmini değiştiren başka bir hesap, "Sendikalar bazı şirketler için iyidir, ancak avukatlar için ayda yüzlerce para harcamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili hesapların çoğu @AmazonFC ve ardından sahte olduğu düşünülen bir ad kullandı. (@AmazonFCDarla gibi.)

Amazon bu takma adı daha önce kullanmıştı. Amazon Elçileri olarak bilinen gerçek bir grup, Twitter'da şirketle ilgili bilgileri paylaşmak ve şikayetleri dinlemesi adına para karşılığında tutulmuştu. 

Bir Amazon sözcüsü BBC'ye, Darla'nın resmi bir elçi olmadığını söyledi. Amazon sözcüsü, "Twitter'ın şartlarını ihlal eden sahte bir hesap olduğu görülüyor. Twitter'dan araştırmasını ve uygun işlemi yapmasını istedik." dedi.

Amazon'un yöneticileri ve resmi hesapları, personelin şişelere idrar yapmak zorunda kalması da dahil olmak üzere kötü çalışma koşulları yüzünden şirketi savunmak zorunda kalıyor.

Amazon News tarafından yayınlanan tweet'te, "Şişelere işemeye gerçekten inanmıyorsun, değil mi? Bu doğru olsaydı, kimse bizim için çalışmazdı. Gerçek şu ki, dünya çapında yaptıklarıyla gurur duyan ve ilk günden itibaren büyük maaşları ve sağlık hizmetleri olan bir milyondan fazla inanılmaz çalışanımız var." yazdı.

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