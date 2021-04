Jeff Bezos, Amazon'u Savunması İçin Twitter Ordusu Kurmuş

Amazon'u savunması için Twitter ordusu kurulduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz yıllardan bu yana çalışanların çok kötü şartlara sahip olduğu belirtilen Amazon'un, kendini savunması için bot hesaplar yarattığı düşünülüyor. Bu hesaplar, Amazon çalışanları için sendikaya gerek olmadığını söylüyor.

Amazon çalışanı olduğunu iddia eden sahte hesaplar, Amazon'un çalışma koşullarını Twitter'da savunmaya başladı.

Amazon depo çalışanlarının sendika kurup kurmayacağına karar vermek için Alabama'da oylar sayılıyor. Ancak dün gece, personel olduğunu iddia eden hesaplardan bir dizi sendika karşıtı tweet paylaşıldı. Twitter birçok hesabı askıya aldı ve Amazon için sahte şeyler yazdığını doğruladı.

Hesapların çoğu sadece birkaç gün önce oluşturulmuştu ve sadece birkaç tweet atmışlardı. Ayrıca iddilara göre bu tweet'lerin hepsi Amazon ile ilgiliydi.

Bazı hesapların eyalet yasalarında olmamasına rağmen yanıltıcı iddialar oluşturduğu da fark edildi. Örneğin AmazonFCDarla isimli bir Twitter kullanıcısı, "Sendikalarla ilgili beni en çok rahatsız eden şey, aidatlardan vazgeçme imkanının olmaması" diye tweet attı ve ardından "Amazon benimle çok ilgileniyor" diye ekledi.

Sahte olduğu ortaya çıktıktan sonra profil resmini değiştiren başka bir hesap, "Sendikalar bazı şirketler için iyidir, ancak avukatlar için ayda yüzlerce para harcamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili hesapların çoğu @AmazonFC ve ardından sahte olduğu düşünülen bir ad kullandı. (@AmazonFCDarla gibi.)

Amazon bu takma adı daha önce kullanmıştı. Amazon Elçileri olarak bilinen gerçek bir grup, Twitter'da şirketle ilgili bilgileri paylaşmak ve şikayetleri dinlemesi adına para karşılığında tutulmuştu.

Bir Amazon sözcüsü BBC'ye, Darla'nın resmi bir elçi olmadığını söyledi. Amazon sözcüsü, "Twitter'ın şartlarını ihlal eden sahte bir hesap olduğu görülüyor. Twitter'dan araştırmasını ve uygun işlemi yapmasını istedik." dedi.

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.