Amazon, Spor Müsabakalarını Ekstra Abonelikle Yayınlayacak

Yeni bir rapora göre Amazon, canlı spor yayınları ve diğer spor içerikleri için yeni bir bağımsız uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyor.

The Information Çarşamba günü konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara atıfta bulunarak, e-ticaret devi Amazon'un mevcut spor programlarını Prime Video'dan ayırarak ayrı bir ürünün parçası olarak sunmayı planladığı belirtiliyor.

Amazon, NFL ve Birleşik Krallık Premier Ligi futbol maçlarının canlı yayınlarını içeren, giderek büyüyen bir spor içeriği yelpazesi sunarken, aynı zamanda New York Yankees ile beyzbol maçlarından bazılarını yayınlamak için özel bir anlaşması var.

Amazon'un Spor Müsabakaları Aboneliği Ne Kadar Olacak?

Şirket, bağımsız bir spor uygulaması başlatma olasılığı hakkında henüz resmî bir açıklama yapmadı ancak The Information'ın raporunun, Amazon CEO'su Andy Jassy'nin canlı sporların devam eden bir ilgi alanı olduğunu doğruladığı son yorumlarından sonra geldiğini belirtmekte fayda var.

Amazon'un böyle bir uygulamayı ne zaman yayınlayacağı ve kullanımı için bir abonelik ücreti alıp almayacağı da belirsiz. Uygulamanın yanı sıra, spor içeriğini Prime Video'da tutması ancak bunu yeni bir ödeme sisteminin arkasına yerleştirmesi de muhtemel.

Canlı spor karşılaşmalarını yayınlama hakları maliyetli olabilir ancak bu tür anlaşmalar yayın platformlarına daha fazla abone çekmeye de yardımcı olabilir.

Örneğin Apple, bu yılın başlarında MLB ile Cuma geceleri maçları canlı yayınlamak için bir anlaşma imzaladı ve bu sayede Apple TV+ sisteminde bu alanda hizmet veriyor. Ayrıca önümüzdeki on yıl için MLS maçları için de özel yayıncı konumunda.