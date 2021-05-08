Amazon'dan 2.600$'a Sünger Bob Dondurması Alan Çocuğa Rekor Bağış!

Annesinin Amazon hesabını kullanarak 2 bin 600 dolara Sünger Bob dondurması alan 4 yaşındaki çocuk, annesini şaşkına çevirdi. Amazon'un geri iade yapamayacağını öğrenen anne çözümü çeşitli amaçlarla para toplanan web sitesine başvurdu.

GoFundMe'den para toplamaya başlayan aile şimdiye kadar rekor miktarda bağış topladı. Çocuğun annesi, zararın çok üstüne çıkan tutarını otizm spektrum bozukluğu olan çocuğunun eğitim ve ek ihtiyaçlarına gideceğini belirtti.

Sünger Bob Dondurması Alan Çocuğa Rekor Bağış Yapıldı

Brooklyn'de yer alan 4 yaşındaki bir çocuk, annesinin Amazon hesabını kullanarak 2 bin 600 dolar değerinde dondurma satın aldı. Ünlü çizgi dizi karakterlerinden Sünger Bob, 1989 yılında Stephen Hillenburg tarafından deniz altı yaşam hakkında yazılan bir kitaba dayanıyor.

Günümüzde Nickelodeon'da yayımlanan çizgi dizinin şu anda on üçüncü sezonunda olduğu biliniyor. 1999 yılında yayımlanan ilk sezonundan bu yana dünyanın en çok sevilen çizgi dizilerinden biri haline gelen Sünger Bob'un ana karakteri çocuklar tarafından da oldukça sempatik bir karakter olarak bulunmuştu.

NY Post'un haberine göre Sünger Bob'a hayran olan 4 yaşındaki bir çocuk da annesinin amazon hesabından 2.618,85 dolar değerinde dondurmalar sipariş etti. 4 yaşındaki çocuğun sipariş ettiği dondurma sayısı 918'di. Çocuğun annesi, Amazon'a ürünleri iade edemeyeceğini öğrendiğinde şoke oldu. Çocuğunun dondurma siparişlerini nasıl ödeyeceğini düşünen annesi Jennifer Bryant, GoFundMe'de bir etkinlik başlattı. Bu etkinlik sayesinde çocuğun ailesine 5.745$ bağış yapıldı.

Sünger Bob dondurması, dünyanın en çok sevilen çizgi dizi karakterlerinden biri olan Sünger Bob'un hayranı olan çocuklar tarafından çok sık tercih edilen dondurmaların başında geliyor. Çocuğun 918 dondurmayı yemesinin tam olarak ne kadar süreceğini söylemek zor olsa da Screenrant'teki habere göre onları paylaşabileceği iki kardeşi var.

Çocuğun annesini şoke eden ödeme tutarı hayırseverler tarafından karşılandı. Aile için sırada dondurmaları soğukta depolamayı planlamak var. Jennifer Bryant, toplanan bağışın Noah'ın eğitim ve diğer ek ihtiyaçlara gideceğini açıkladı.

Çocuğun annesini şoke ettiği bu küçük sürpriz mutlu son ile bitmiş gibi görünüyor ancak ebeveynleri zor durumda bırakabilecek bu tür sorunların yaşanmaması için anne ve babaların çok dikkatli olması gerektiğini de belirtmek gerekiyor.