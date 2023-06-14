Amazon Sunucularında Problem: İnternetin Büyük Kısmı Bir Anlığına Karanlığa Gömüldü!

Amazon Web Services (AWS), Salı günü öğleden sonra sayısız büyük web sitesini etkileyen geniş kapsamlı bir kesinti yaşadı.

AWS, bilmeyenler için işletmelerden web sitelerini ve diğer uygulamaları barındırmaları için ücret alarak para kazanan bir bulut bilişim hizmeti ve bu sunucularda yaşanan bir sorun, bu altyapıyı kullanan pek çok siteyi etkiliyor.

Şirket sorunun şu anda büyük ölçüde çözüldüğünü söylese de hâlâ bir takım AWS altyapılı sitede sorun yaşandığı belirtiliyor.

AWS'de Yaşanan Kesintinin Nedeni Ne?

AWS'nin konuya dair açıklamasında "Mühendislik ekiplerimiz hemen devreye girdi ve araştırmaya başladı. Temel nedenin, AWS Lambda için kapasite yönetiminden sorumlu bir alt sistemle ilgili bir sorun olduğunu ve bu sorunun doğrudan müşteriler için hatalara neden olduğunu fark ettik." ifadelerine yer verildi.

Reuters'e göre AWS Lambda, müşterilerin temel sunucuları yönetmek zorunda kalmadan bilgisayar programlarını çalıştırmalarını sağlayan bir hizmet.

Kesintiden Hangi Siteler Etkilendi?

Geniş kapsamlı kesinti, Associated Press ve Boston Globe gibi medya haber siteleri de dâhil olmak üzere internet genelinde bir dizi web sitesini etkiledi. Ayrıca McDonalds, Burger King ve Taco Bell gibi uygulamalardaki yemek siparişleri de kesintiye uğradı.

Web sitesi çökmelerini izleyen bir site olan Downdetector'a göre ise Nike, Hulu, DoorDash ve Delta gibi web siteleri de kesintiden etkilendi.