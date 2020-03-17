Amazon Talebi Karşılamak için 100 Bin Personel Alacak

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında, dünya çapında milyonlarca kişi evlerinen çıkmamaya başlamışlardı. Virüsün yayılımını engellemek adına evlerinde oturan kişilerin taleplerini karşılamak için harekete geçen Amazon, 100 bin yeni personel alacağını dile getirdi.

Amazon'un Dünya Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark tarafından kaleme alınan blog paylaşımında, corona virüs salgınıyla e-ticarete olan talepte önemli bir artış görüldüğü ve işgücü ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekildi.

Yine aynı blog yazında Amazon'un önümüzdeki günlerde yaşanabilecek yoğun talebe karşı çözümler geliştirmeye çalıştığının altı çizildi. Bu çözümlerin arasında yeni personel alımının sadece bir başlık olduğunu dile getiren Dave Clark, başka çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Paylaşımda, söz konusu talep artışını karşılayabilmek için depo merkezleri ve dağıtım ağına istihdam edilmek üzere tam ve yarı zamanlı çalışacak 100 bin yeni personel alınacağı bildirildi.

Ayrıca, şirketin çalışanların maaşlarını artırmaya yönelik 350 milyon doları aşan bir yatırım yapacağının belirtildiği paylaşımda, ABD'deki çalışanların ücretlerinin saat başına 2 dolar, İngiltere'deki çalışanların 2 sterlin ve birçok Avrupa ülkesindeki çalışanların yaklaşık 2 euro artırılacağı kaydedildi.

Yapılan bu düzenlemelerle hem personellerinin moralini yüksek tutmaya hem de talebi karşılamaya çalışacak olan Amazon'un başarılı olup olamayacağı ise önümüzdeki günlerde görülecek.