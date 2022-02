Amazon The Lord of the Rings Film ve Oyun Haklarını Satın Almaya Hazırlanıyor!

The Lord of the Rings ve Hobbit'in oyun ve film hakları satışa çıkıyor ve Hollywood ve ötesindeki yatırımcıları şimdiye kadarki en büyük edebiyat ve medya serilerinden birini almaya hazır durumda bırakıyor. Variety tarafından bildirildiği üzere, film yapım şirketi Saul Zaentz Co., J.R.R.'ın çeşitli eserlerinin bir dizi oyun, film, mağazacılık, canlı etkinlik ve tema parkı haklarını açık artırmayla satıyor. İşte detaylar!

Amazon The Lord of the Rings Haklarını Satın Alabilir

Holdinglerin 2 milyar dolara yakın bir gelir elde etmesi bekleniyor ve Amazon'un bu hakları satın alan ilk kişiler arasında olması bekleniyor. Variety, Amazon'un yeni Tolkien TV programı The Lord of the Rings: The Rings of Power'ı yayınlamaya hazırlanırken Orta Dünya'daki varlıklarını güçlendirmeye çalışacağını bildiriyor. Ancak satış, Tolkien'in eserlerinin tüm haklarını kapsamıyor.

Warner Bros., New Line Cinema'nın mülkiyeti aracılığıyla The Lord of the Rings'in bazı film haklarını elinde tutuyor ve 2013 yılında Lego The Lord of the Rings ve 2017 yılında Middle-Earth'i de dahil olmak üzere bir avuç Orta Dünya video oyunu piyasaya sürdü bu haklar üzerinden. Ayrıca, The Lord of the Rings evreninde geçen diğer video oyunlarının geliştirilmesini de engellemeyecek bu gelişme.

Daedalic Entertainment, ilk olarak 2019'da duyurulan bir Gollum oyunu üzerinde çalışmaya devam ederken, The Lord of the Rings Online yaklaşık 15 yıl sonra hala ayakta. The Lord of the Rings adının popülaritesi ve kanıtlanmış karlılığı göz önüne alındığında, Hollywood yatırımcılarının ve diğer yayıncıların Tolkien pastasından bir parça talep etmelerini bekleyebiliriz.

Amazon'un yaklaşmakta olan TV şovunun etrafındaki vızıltı, şirketi franchise'a daha büyük bir yatırımın iyi bir iş getireceğine ikna edebilir. Müzayedede haklarını alması durumunda Amazon'un bir Lord of the Rings video oyunu üreteceğini garanti edecek hiçbir şey yok, ancak geçmişteki geliştirme faaliyetleri, en azından bunu yapmakla ilgilendiğini gösteriyor.

Daha geçen yıl Bloomberg, Amazon Gaming Studios'un Çinli stüdyo Leyou Technologies ile birlikte bir The Lord of the Rings MMO'su geliştirdiğini bildirmişti. Ancak Amazon ve Leyou'nun ana şirketi Tencent arasındaki bir anlaşmazlığın ardından oyun yarıda kalmış ve iptal edilmişti. Amazon, büyüyen eğlence imparatorluğunu beslemek için The Lord of the Rings haklarını alacaksa, Yeni Dünya ile elde ettiği son başarı, onu bir Tolkien video oyununa da yatırım yapmaya sevk edebilir.

Yakın bir gelecekte The Fellowship'e damgalanmış bir Amazon logosu görürseniz şaşırmayın.