Amazon, Türk Tüketicilerinden Çok Şey Öğrendiklerini Açıkladı

Dünyanın e-ticaret devlerinden biri olan Amazon, bildiğiniz gibi geçen yıl eylül ayında Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Geçen yıldan bu yana faaliyetlerine devam eden Amazon.com.tr’nin Ülke Müdürü Richard Marriott’un açıklamalarına göre kurumsal faturalama ve 3D Secure alanında Türk tüketicileri şirket için oldukça faydalı oldu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Genel Müdürü’nün atanmasından sonra Amazon ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda Marriott, Türkiye ile ilgili uzun vadeli planlarının bulunduğunu ifade etti. Buna ek olarak Marriott, 3D Secure ve kurumsal faturalandırma ile ilgili şunları paylaştı:

“Türk müşteriler için kurumsal faturalamaların çok önemli olduğunu pazara girince gördük. Bunu İngiltere’de 15 yıl sonra devreye almıştık. Biz de Türkiye’ye gelince öğrendik; güvenli ödeme yöntemi 3D Secure, Türk tüketiciler için oldukça önemliymiş. Avrupa’da bu çok önemli değil. Türkiye’de çok kullanıldığını gördük. Bunu yakın zamanda Türkiye’de kullanıma sunacağız.”

Dünya genelinde konuşulacak olursa Amazon satışlarının yüzde 50’sinden fazlasını KOBİ’ler üzerinden gerçekleştiriyor. Marriott, bu konu ile ilgili olarak da Türk KOBİ’lerinin ABD de dahil olmak üzere 180’den fazla ülkede satış yapabileceklerini belirtti.

Beklenen Cuma’da %70'e Varan İndirimler Olacak

Kasım ayının sonlarına doğru gelirken her yıl merakla beklenen Black Friday’e de az bir zaman kaldı. Amazon, bu gün için Beklenen Cuma demeyi tercih ediyor. 7 gün boyunca yüzde 70’e varan indirimlerin uygulanacağı Amazon’da indirimli satışlar 26 Kasım Salı saat 00:01’den 2 Aralık Pazartesi saat 23:59’a kadar devam edecek.