Amazon, Türkiye'deki Yazılım Devini Satın Aldı

Uzun bir süredir konuşulan Amazon'un Türkiye'deki ilk satın alma işlemi kesinleşti. Konuyla ilgili uzun bir süredir belirsizlik devam ediyordu. İşte Amazon ve Türkiye ile ilgili önemli haberimizin detayları.

Amazon Redshift'te çalışmayı daha kolay hale getiren Datarow, 2017 yılında Eren Baydemir ve Can Abacıgil ortaklığı ile kuruldu. Kuruluş, her ne kadar San Francisco'da faaliyet gösterse bile Türkiye merkezli. Amazon kullanıcıları için bu şirketin ürettiği yazılımlar, büyük bir hız ve kolaylık sağlıyordu.

Amazon Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

Datarow İstanbul merkezli ana şirketi TeamSQL için 1.3 milyon dolar yatırım almayı başarmıştı. Bu, şirketin ilerleyen dönemlerde kazanacağı başarıların en büyük göstergeleri içerisindeydi.

TeamSQL 2016 yılında yatırım almaya başladı. 2017 yılına geldiğimizde şirkete; Ömer Erkmen, Melih Ödemiş, Dilek Dayınlarlı, Umur Çubukçu, Ali Servet Eyüboğlu, Ali Karabey, Numan Numan ve ACT Ventures 345 bin dolar yardımda bulundu. Bunlar içerisinde ACT Ventures, şirkete en çok yatırım yapanlar arasındaydı.

Numan Numan kaleme aldığı makalesinde; Can Abacıgil, Eren Baydemir ve Datarow ekibine başarılar diledi. Ayrıca Can Abacıgil ile ilgili bir anısını da paylaştı. "Birini işten çıkardıktan yıllar sonra, o kişiyle beraber bir startup kurarak Amazon'a satacağımızı kim tahmin edebilirdi?" diyerek Can Abacıgil'i yıllar önce işten çıkardığını itiraf etmiş oldu.

Amazon tarafından yapılan bu satın alma işlemi bir ilk. Belki de ilerleyen dönemlerde Amazon, Türkiye ile ilgili çalışmalarını devam ettirebilir. Sizce Amazon tarafından gerçekleştirilen bu satın alma işlemi, ne tür etkiler yaratabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.