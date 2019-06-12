Amazon, Türkiye'den E-İhracata Başladı

Amazon'un Türkiye'den e-ihracat'a başladığı açıklandı. KOBİ'ler modadan ev eşyasına, elektronikten kişisel bakıma kadar onlarca kategorideki ürünü amazon.com.tr ile Avrupa'ya ihraç edebilecek.

Amazon Türkiye'den Avrupa'ya Ürün Satılabilecek!

Amazon, küçük ve büyük ölçekli işletmelere dünya genelinde yeni müşterilere ulaşma konusunda yardımcı olmak için altyapı ve teknik hizmetlere milyarlarca dolarlık yatırımlar yapmaya devam ediyor. E-ihracat programının hayata geçmesi ile beraber, KOBİ'ler sadece amazon.com.tr'de yer alan kategorilerde değil, Amazon'un Avrupa’da faaliyet gösterdiği ülkelerde yer alan güzellik, el yapımı ürünler ya da araba aksesuarları gibi farklı kategoride birçok ürün satma imkanı bulacak.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, açıklamasında Avrupa’ya e-ihracatın Türk KOBİ’leri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Girişimci ruhuyla tanınan Türk KOBİ'lerini milyonlarca potansiyel aktif müşteriyle buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz. 2000 yılında satıcıları da bünyesine dahil ettiği günden bu yana Amazon dünyanın her yerindeki girişimcinin büyümesindeki en büyük destekçilerden biri oldu. Amazon.com.tr olarak bugün KOBİ’lerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için yaptığımız çalışmalarla Türkiye'den Avrupa'ya ihracatı başlatıyoruz. Satıcıların başarılı olması için çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz, yüklerini azaltacak araçlar sunuyor ve satışlarını artırmalarına destek oluyoruz."

Amazon Lojistik Hizmetleri'nden de yararlanma fırsatı bulacak olan Türk KOBİ'leri e-ihracat programıyla kolay listeleme araçlarından ödeme işlemlerine, kredi kartı sahtekarlık koruma sistemlerinden potansiyel müşteriler tarafından keşfedilmelerine yardımcı olacak tanıtım özellikleri ve Avrupa genelinde satışları artırmak için çeşitli rapor ve analizlere erişme imkanına da sahip olacak.

Sizler Amazon.com.tr'nin aldığı bu karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!