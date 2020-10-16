Amazon Türkiye Tarihindeki En Büyük Alışveriş Etkinliği Gerçekleşti

13-14 Ekim’de Türkiye’de ilk kez düzenlenen Prime Day, Amazon Türkiye tarihindeki en büyük alışveriş etkinliği oldu.

2020 Prime Day süresince 19 ülkeden satıcılar toplamda 3,5 milyar dolarlık satış hacmine ulaşırken, dünya genelindeki Prime üyeleri iki günlük etkinlik boyunca sunulan indirim ve fırsatlardan yararlanarak alışverişlerinde toplamda 1,4 milyar dolar tasarruf ettiler.

Amazon Prime Day Günlerinde En Popüler Ürünler Belli Oldu

Türkiye’de gerçekleşen ilk Prime Day süresince en popüler ürünler; SanDisk 480GB SSD Plus Disk, HP 15-dw2027nt Dizüstü Bilgisayar ve Familia Plus Kağıt Havlu oldu.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Amazon Prime’ın Türkiye’de hizmete sunulmasından sadece haftalar sonra, Türkiye’deki Prime üyelerimize, tüm dünyadaki üyeler gibi Prime Day fırsatlarından yararlanabilecekleri 48 saatlik bir etkinlik sunabilmekten memnuniyet duyuyoruz. Müşterilerimize her geçen gün yenilikler sunarak alışveriş deneyimlerini geliştirmeye devam edeceğiz. Bunun, Türkiye için sadece bir başlangıç olduğundan emin olabilirsiniz."

Amazon Prime hizmeti geçtiğimiz haftalarda ülkemizde kullanıma açılmıştı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Amazon Prime üyelik servisine kayıt yaptıran üye sayısı 13 ve 14 Ekim’de en yüksek seviyeye ulaştı. Konu hakkındaki detaylara aşağıdaki haberimizden ulaşabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

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