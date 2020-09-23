Amazon Türkiye'nin İlk Dizisinin Detayları Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde Amazon Prime üyeliğini kullanıma sunan şirket şimdi ise yerli dizileri Prime Video servisinde seyirci ile buluşturacak. Amazon Türkiye'nin ilk dizisinin isminin Artı olacağı söylenmekte. İşte merak edilenler.

Amazon Türkiye'nin İlk Dizisi Artı'nın Detayları

Milliyet'te yer alan habere göre, Artı dizisinde Okan Bayülgen, Binnur Kaya, Burak Arslan, Zeynep Alkan, Serenay Aktaş ve Aslı Omağ gibi isimler rol alacak. Dizinin çekimlerinin önümüzdeki ay başlayacağı ve projeyi yapay zeka Enigma'nın yöneteceği söyleniyor.

Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan dijital dizinin tasarımını, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi (LAMDA) mezunu Burak Arslan'ın üstleneceği konuşulmakta. İddialara göre, Amazon Türkiye'nin ilk dizisi Artı’nın 19 Mayıs 2021'de yayınlanması planlanıyor. Amazon Türkiye tarafından resmi açıklama yapılmadı.

Sizler Amazon Türkiye'nin ilk dizisi Artı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Amazon Prime servisi nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!