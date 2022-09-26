Amazon, Türkiye'de İlk Lojistik Üssünü Açtığını Duyurdu

Amazon, Türkiye'ye özel yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor ve şirketin yapmış olduğu yeni açıklama ile birlikte Türkiye'de ilk Amazon lojistik üssü de açılmış oldu. Amazon Türkiye'deki her geçen gün artan müşteri talebini karşılama amacı güden bu yeni ve ilk lojistik üssüne 100 milyon doları aşkın bir yatırım yapıldı.

Yapılan bu yeni yatırım ve açılan lojistik üssü sayesinde müşterilerin talepleri daha hızlı karşılanabilecek ve siparişler de daha hızlı şekilde, tedarik süreçleri beklenilmeden ulaştırılabilecek. Daha önce farklı firmalardan lojistik hizmeti alan Amazon artık lojistik işini de kendi üstlenmeye başlayacak.

Bir Yılda Bini Aşkın Yeni İstihdam Sözü Verildi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Amazon Operasyonları Türkiye Genel Müdürü Hakan Karadoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye'deki ilk lojistik üssümüzü açtığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mühendisler ve Bilişim Teknolojileri uzmanlarından ürünlerin seçilmesi, depolanması ve gönderilmesinden sorumlu ekiplere kadar birçok rol için iş imkânı sağlayacak yeni lojistik üssümüz ile bir yılda bini aşkın yeni istihdam yaratacağız."

Bir süredir bu alanda çalışacak çalışanlar için iş ilanları paylaşan Amazon, depo operatöründen iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok alanda çalışma arkadaşları arıyor.