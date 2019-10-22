Amazon Türkiye Kartsız Çevrimiçi Alışveriş Dönemini Başlattı!

Amazon Türkiye başlattığı yeni uygulama ile birlikte banka kartı ve kredi kartı sahibi olmayanların da internetten alışveriş yapabilmesinin önünü açtı.

Kartsız Alışveriş

Amazon müşterileri bu programla birlikte anlaşmalı mağazalardan aldıkları kod ile birlikte Amazon hesaplarına bakiye yüklemesi gerçekleştirebilecek ve bu bakiye ile birlikte kartsız alışveriş yapabilecek. Anlaşmalı mağaza zincirleri ise şu şekilde:

BİM

Teknosa

Carrefour

25 TL, 50 TL ve 100 TL değerindeki kodlarla birlikte hesaplarına yükleme yapabilecek olan müşteriler, geniş kategori içeriğinden ürün tercih edebilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Amazon Ülke Müdürü Richard Marriott "Amazon.com.tr olarak kullanıcılarımızın alışveriş deneyimini zenginleştirmek adına yenilikçi hizmetler geliştirmek için sürekli çalışıyoruz." dedi.

"Yeni hizmetimiz sayesinde artık kullanıcılarımız Amazon üzerinden kredi ya da banka kartı olmadan alışveriş yapabilecek. Anlaşmalı mağazalar üzerinden piyasaya sürdüğümüz kartlar ile müşterilerimiz daha fazla ödeme seçeneğine sahip olurken, tercih ettikleri yöntemle ödeme yaparak online alışverişin keyfini çıkaracak" diyen Marriott, programı resmi olarak duyurmuş oldu.

Bu uygulamanın bugün itibarıyla kullanıma sunulduğunu belirtelim.