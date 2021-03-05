Amazon, Türkiye'den İzin Aldı: Kişisel Verileri Yurtdışına Aktarabilecek

Amazon kişisel verileri yurtdışına aktaracak. KVKK tarafından Amazon'a kişisel verileri yurtdışına aktarma izni verildi.

Amazon Kişisel Verileri Yurtdışına Aktarmak için İzin Aldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVVK) yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yasaklayıcı değil, düzenleyicidir. Veri güvenliğinin ve veri mahremiyetinin tesis edilmesi, kişisel verilerin güvencesidir. Kanun ve mevzuatta yer alan düzenlemelere uygunluk sağlandığı takdirde, yurt dışına kişisel veri aktarımı mümkündür. Veri sorumluları Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti. ve Amazon Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması hususundaki Taahhütname başvuruları Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilmiş ve söz konusu veri aktarımına 04.03.2021 tarihinde Kurul tarafından izin verilmiştir."

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın aktardığı habere göre, kişisel verilerin aktarılmasının da bir veri işleme faaliyeti olduğunu belirten Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kanunun esas alındığını hatırlatarak, bu kapsamda Amazon Türkiye’nin ilgili kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini bildirdi.

Sizler konu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Amazon nasıldır? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Amazon Prime Mastercard Kampanyası Başladı

Amazon Türkiye ve Mastercard iş birliğiyle, Mastercard ve Maestro logolu banka veya kredi kartlarıyla Amazon Prime’a ilk kez üye olan kullanıcılar ilk iki ay boyunca hediye Amazon Prime üyeliğinden faydalanabiliyor.

15 Mart’a kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde Mastercard ve Maestro logolu kart sahipleri, Amazon Prime’ın binlerce üründe geçerli bedava ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile Prime Gaming üyelikleri ve Prime üyelerine özel fırsatlar gibi avantajlarından iki ay boyunca ücretsiz yararlanacak.

Kampanyaya katılan üyeler birinci ay Amazon Prime’ın 30 gün ücretsiz deneme üyeliğinden faydalanırken ikinci ayın ücreti Mastercard ve Maestro logolu kartlarına bankaları tarafından iade edilecek. Üçüncü aydan itibaren ise üyeler aylık 7,90 TL karşılığında Amazon Prime ayrıcalıklarından yararlanmaya devam edebilecekler.

Kampanyadan Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti BBVA, ING, QNB Finansbank Mastercard ve Maestro logolu banka ve kredi kartları ile HSBC, Kuveyt Turk Katılım Bankası ve Vakıfbank Mastercard logolu kredi kartı sahipleri yararlanabiliyor.