Amazon Türkiye Müşteri Memnuniyetinde Sınıfta Kaldı

Müşteri memnuniyetinin en fazla önemsendiği kuruluşlardan Amazon, Türkiye şubesinde biraz eksik kalıyor. Şirket, dünya genelinde müşteri memnuniyeti açısından son derece üst düzey görülürken Türkiye'de durum biraz farklı. İşte haberimizin detayları.

Amazon Türkiye ile ilgili ortaya çıkan problem, cep telefonu doğrulama kodu ile ilgili oldu. İki aşamalı güvenlik doğrulaması esnasında cep telefonu numaranızı girmeniz isteniyor. Doğrulama kodu cep telefonlarına gelmeyen kullanıcılar, yeni bir kod istiyor ve işte tam da bu noktada problemler başlıyor.

Amazon Türkiye binlerce şikayet aldı

Amazon şirketi diğer ülkelerde günübirlik teslimat gibi fırsatlar sunarken, Türkiye'de doğrulama kodu gibi basit bir konuda bile sorun yaşayabiliyor. Doğrulama kodu gelmeyen kullanıcılar, "beni arayın" bölümüne tıklamalarına rağmen aranmıyorlar.

Büyük platformlardaki bu tarz hataların olması son derece doğal karşılanabilir. Ancak ortaya çıkan sorunlardan sonra müşterilere kesin dönüş yapılması gerekiyor. Amazon ise geri dönüş yapmak yerine kullanıcıları mağdur edebiliyor. Üstelik Amazon müşteri hizmetleri hiçbir kullanıcıya dönmeyerek sorunların daha da büyümesine neden oluyor.

Elbette şirketin Türkiye şubesi ile ilgili tek problem bu değil. Para iadesi ile ilgili konularda da sorun yaşanabiliyor. Amazon Türkiye şubesi eğer bu sorunları hızlı bir şekilde çözmeye başlamazsa, muhtemelen yakın bir zaman müşteri kaybına uğrayacak. Peki sizce de Amazon müşteri memnuniyeti konusunda sınıfta mı kalıyor. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.