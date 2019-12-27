Amazon Türkiye, Ürün İade Süresini Uzattı

Amazon Türkiye’den sipariş edilen ürünler için iade süresi uzaltıldı. Amazon.com.tr üzerinde başlatılan kampanya ne zamana kadar sürecek ve hangi ürünlerde geçerli olacak? Detaylar haberimizde.

Dünya genelinde internetten alıveriş yapanların en çok tercih ettiği e-ticaret sitelerinden biri olan Amazon, Türkiye pazarı için iade sürelerini uzattı. 11 Kasım 2019 - 8 Ocak 2020 tarihleri arasında müşterilere Amazon.com.tr tarafından ulaşan ürünlerde geçerli iade süresi 8 Şubat 2020’ye kadar uzatıldı. 8 Ocak 2020 tarihinden sonra gönderilen ürünler için 30 günlük standart iade politikası geçerli olacak. Uzatılan iade politikası sadece amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerle, başka satıcılar tarafından satılıp gönderimi Amazon tarafından sağlanan Amazon Lojistik ürünleri için geçerli olduğunu, pazaryeri satıcıları tarafından satılan ve gönderilen ürünlerin kampanya kapsamı dışında bırakıldığını belirtelim.

Amazon Türkiye İade Nasıl Yapılır?

Çevrimiçi İade Destek Merkezi’ne gidin. İade etmek istediğiniz siparişi bulun ve Ürünleri İade Et'e tıklayın. Aradığınız siparişi bulamıyorsanız açılır menüden başka bir seçim yapın.

İade etmek istediğiniz ürünleri seçin.

Ürün miktarını girin, İade nedeni menüsünden seçim yapın. Dilerseniz Ayrıntılar kutusuna yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Devam etmek için:

Ürün Amazon.com.tr tarafından satılıyorsa, para iadenizin nereye yapılmasını istediğinizi seçin (para iadeniz, Amazon hesabınıza hediye kartı bakiyesi olarak veya siparişi verirken kullandığınız kartınıza iade edilebilir) ve Devam Et’e tıklayın.

Ürün, Pazaryeri Satıcısı tarafından satılıyorsa; Onay için Gönder’e tıklayın.

Not: Bazı Satıcıların iade talebinizi incelemesi gerekebilir. Satıcı talebi inceledikten sonra, size ürünü nasıl iade etmeniz gerektiğini anlatan bir e-posta gönderir. İki iş günü içinde satıcıdan yanıt alamazsanız A'dan Z'ye Garanti talebi gönderebilirsiniz.

Ürününüzü iade etmenin iki yolu vardır. Tercih ettiğiniz iade yöntemini seçin ve İade Onayla’ya tıklayın.

Anlaşmalı Kargo Gönderi Koduyla İade (ücretsiz): Anlaşmalı kargo şirketi için İade Gönderi Kodunuzu oluşturun. Bu kodun aktif hale gelmesi teknik olarak 2 saati bulabilir ve kodun geçerliliği oluşturulduğu tarih itibariyle 7 gündür.

Gönderim ve Ödemeyi Ben Yapacağım (ücretli): Ürünü anlaşmalı kargo şirketi dışında başka bir kargo şirketiyle iade etmeyi de tercih edebilirsiniz. Bu durumda, doğacak ücretlerin yalnızca 4,5 TL tutarı Amazon hesabınıza hediye kartı bakiyesi olarak iade edilir. Hediye kartı bakiyenizi Hesabım sayfanızda görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Hediye Kartı Bakiyenizi Kullanma Yardım sayfasına bakabilirsiniz.