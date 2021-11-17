Amazon UK Visa Kredi Kartlarını Kabul Etmeyecek: Türkiye'de Durum Ne Olacak?

Amazon İngiltere tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 19 Ocak 2022 tarihinden itibaren Visa kredi kartlarını kabul etmeyi bıracak. Peki bu kararın ardında yatan sebepler neler ve ilgili değişiklik hangi ülkelerde geçerli olacak? İşte konu hakkında merak edilen detaylar ve dahası!

Amazon İngiltere Visa Kredi Kartlarını Kabul Etmeyecek

Amazon UK yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre atılan adım, yüksek düzeydeki kredi kartı işlem ücretlerinden kaynaklanıyor. Çevrim içi perakendeci teknolojideki gelişmeler nedeni ile maliyetlerin zamanla düşmesi gerektiğini söylerken, fiyatların yükselmeye devam ettiğini vurguladı: "Kart ödemelerini kabul etmenin maliyeti, müşteriler için en iyi fiyatları sağlamaya çalışan işletmeler için bir engel olmaya devam ediyor."

Visa ise Amazon'un tüketici seçimlerini kısıtlamaya yönelik bu adımından hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Amazon ile uzun yıllara dayanan bir ilişkiye sahip olduklarını belirten Visa, müşterilerin Visa kredi kartlarını Amazon İngiltere'de kullanmaya devam edebilmeleri için durumu çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Sürecin bu kadar gerginleştiği bir ortamda kredi kartı işlem ücretlerinin ne kadar olduğunu merak edebilirsiniz: Amazon, Visa'nın işlem ücretlerinin ne kadar olduğuna yönelik soruları yanıtlamayı reddederken, Visa ise satın alım değerinin %0,1'inden daha azını aldığını iddia etmesine rağmen yorum yapmaktan kaçındı.

Her halükarda iki kurumsal dev arasındaki tartışma, göz önünde herkese açık bir şekilde oynanıyor: Amazon Visa'nın ücretlerini fazla bulurken ve bunun düşük fiyatları engellediğini söylerken, Visa ise ücretlerin rekabetçi düzeyde olduğunu ve fiyatlar üzerinde minimum etkiye sahip olduklarını belirtiyor.

Son olarak, Amazon İngiltere'nin aldığı bu kararın İngiltere'deki Visa kartları kapsadığını hatırlatmak isteriz. İngiltere'deki Visa kredi kartı kullanıcıları 19 Ocak 2022 tarihine kadar anlaşma sağlanamazsa, artık bu ödeme yöntemini kullanamayacak. Buna karşın Visa banka kartları halen kullanılabilir olacak. Kararın kapsamı diğer ülkelerdeki kullanıcıları ise ilgilendirmiyor.