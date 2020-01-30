Amazon'un Akıllı Kapı Zili Ring'de Büyük Güvenlik Açığı

Geçtiğimiz aylarda, Amazon akıllı kapı zili Ring’in, kötü niyetli kullanıcılar ve yazılımlar karşısında yeterince güvenli olmadığı iddia edilmişti.

EFF (Electronic Frontier Foundation) tarafından paylaşılan rapora göre, akıllı kapı zili Ring, kullanıcı izinleri olmadan verileri 3. kişilerle paylaşıyor. EFF yetkililerin ifadesine göre, paylaşılan bilgiler arasında kullanıcıların isimleri, cihaz numaraları, dil tercihleri, bulundukları zaman dilimleri, cihazlarının IP adresleri gibi bilgiler yer alıyor. Bu bilgileri bir araya getirdiğinizde ise kolaylıkla kişilerin profillerine erişilebiliyor.

Güvenlik Uyarısı Devreye Giriyor

Bilgisayarınızdan Facebook gibi herhangi başka bir uygulamaya giriş yaptığınızda, Ring uygulaması açık ise bir güvenlik uyarısı ekrana geliyor. Her iki uygulamanın da aktif olması durumunda, Ring tarafından Facebook uygulamasına saat dilimi, cihaz modeli, dil tercihleri, ekran çözünürlüğü gibi bilgileriniz iletiliyor. Üstelik bu bilgiler Facebook hesabınız olmasa dahi iletiliyor.

Bütün bu suçlamalar ve araştırmalar karşısında, Ring firması güvenlik teşkilatları ile iş birliği kurarak, kullanıcıları arasında güvenli bir uygulama olduğu izlenimini yaratmayı başarmıştı. Ancak EFF tarafından yayınlanan son rapordan sonra, firma kullanıcılarının gözündeki güvenirliğini yitirdi. Ring uygulaması, sadece tüketici verilerini yanlış yönetmekle kalmadı, aynı zamanda bu verileri kasıtlı olarak 3. kişilerle de paylaştı.