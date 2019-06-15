Amazon’un Alışveriş Odaklı Sosyal Ağı 'Spark' Kapatıldı

Amazon, Spark adlı sosyal ağ platformunu kapattı. Kapatma kararı, Amazon’un Spark’ı Temmuz 2017’de hizmete açışının üzerinden 2 yıl geçmeden geldi. Spark, ürünler ve satın alımlarla ilgili görseller, hikayeler ve fikirler yayınlayan kullanıcılara odaklandı ve başlangıçta yalnızca Amazon Prime üyeleri için kullanıma sunuldu. Diğer kullanıcılar ise sonradan emojileriyle ve yorumlarıyla bu etkileşime dahil olabiliyordu.

Şimdilerde Instagram’daki alışveriş özelliğinde olduğu gibi, Spark kullanıcıları da Amazon’daki gönderilerindeki ürünleri etiketleyebiliyordu. Bu sayede diğer kullanıcılar bu görseller üzerine tıklayarak söz konusu ürünleri satın alabiliyordu.

Amazon, 2017 yılında Spark hizmetinin tanıtımı sırasında, "Ev dekorasyonunuz için bir ilham kaynağı arıyorsanız ya da uzun mesafe koşu ayakkabıları için bir tavsiyeye ihtiyacınız varsa, Spark sayesinde sizinle aynı beğenilere sahip topluluğun fikirlerini ve hikayelerini keşfederek aradığınız şeyi kolaylıkla bulabilir ve satın alabilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Google’da Amazon Spark’ı arattığınızda ve Amazon linkine tıkladığınızda artık sizi en son görüntülenen öğelerinize ve Amazon ile ilgili önerilere yönlendiriyor. Web tarayıcınıza amazon.com/spark yazmanız durumunda ise #FoundItOnAmazon adlı bir sayfa açılıyor.

TechCrunch’ın daha önce bildirdiği üzere, Spark aynı zamanda Amazon uygulamasında da kaybolmuş durumda. Amazon tarafından ise şimdilik konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.