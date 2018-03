Amazon'un Değeri Google'ı Geçti

E-ticaret devi Amazon, geçtiğimiz günü 768 milyar dolar piyasaya değeriyle kapatarak, Google’ın çatı şirketi Alphabet’i geride bırakarak, teknoloji alanında en değerli ikinci şirket olmayı başardı.

Robottan işletim sistemine, video oynatmadan tatil rezervasyonuna kadar onlarca farklı alanda faaliyet gösteren Alphabet, bünyesinde barındırdığı 240’tan fazla şirketle birlikte toplamda 761 milyar dolar değere sahipti. Toplamda 889 milyar dolar değeri bulunan Apple’ın ardından uzun süredir ikincilik koltuğunda oturan Alphabet, 2016’dan bu yana koruduğu yerini böylece kaptırmış oldu.

Son zamanlarda Jeff Bezos’un adının daha sık duyulmasıyla birlikte borsada daha fazla işlem görmeye başlayan Amazon, Google’ın yüzde 0.39 değer kaybettiği günde yüzde 2,69 değer kazanarak, listede bir üst sıraya çıkmayı başardı. Google ile arasında çok küçük bir fark olan Amazon, bu değer kazanımıyla birlikte en değerli ikinci teknoloji şirketi olmayı garantiledi.

889 milyar dolarla Apple’ın liste başı olduğu sıralamada, artık 768 milyar dolarla Amazon ikinci sırada yer alırken, 761 milyar dolar değer biçilen Alphabet üçüncü ve 717 milyar dolar değeriyle Microsoft’un ise dördüncü sırada yer aldığı görüldü.

Her ne kadar teknoloji devleri arasındaki farklar “birkaç milyar dolar” olsa da böylesine büyük şirketler adına aradaki farkların çok büyük olmadığını ve her an kapanabileceğini hatırlatalım.