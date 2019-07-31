Amazon'un Devasa Kutuları Bundan Sonra Kullanılmayacak

Dünyanın en büyük elektronik ticaret sitesi olarak bilinen Amazon, kendi bünyesinde birçok satıcıyı barındırıyor. Hem kendi ürünlerini hem de başka mağazaların ürünlerinin satışını gerçekleştiren Amazon şirketi, adeta büyük bir elektronik çarşı. Yeni gelen açıklama ile birlikte, şirketin kullandığı büyük kutular bundan sonra tercih edilmeyecek. İşte haberimizin detayları.

Amazon üzerinden herhangi bir ürün aldığınızda, genellikle kutu çok daha büyük olabiliyor. Hem israfa neden olan hem de kullanıcının zorlanmasına yol açan bu sistem, Amazon tarafından kaldırılacak. Şirket kutuların büyük olmasının hiçbir yararının olmadığını ve hatta büyük zararları olduğunu ifade etti.

Amazon yeni sisteme 1 Ağustos'ta geçecek

Şirket konu ile ilgili satıcılara tarihi verdi. 1 Ağustos itibariyle Amazon üzerinden yapılan satışlarda hiçbir şekilde büyük kutu kullanılmayacak. Ürünün boyuyla aynı veya çok küçük bir miktar fazla olabilecek kutular tercih edilecek.

Amazon tarafından yapılan açıklamada, böyle bir uygulamaya geçilmesinin nedenleri anlatıldı. Öncelikli olarak israfı önlemek istediklerini ifade eden şirket, ayrıca kullanıcıların da kendilerini zor durumda hissetmemesini de istediklerini söyledi.

Bundan sonraki vereceğiniz siparişlerde, sizlere ürün ile aynı boyutlarda kutu gelecek. Peki sizce de bu uygulama, israfı önleyebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.