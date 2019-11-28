Amazon’un En Çok Satan İşlemciler Listesinde AMD Üstünlüğü!

ABD’de Amazon’un en popüler işlemciler (CPU) listesinde AMD’nin üstünlüğü dikkat çekiyor. AMD’nin Ryzen 7 2700X modelinin zirvede yer aldığı görülüyor. 8 çekirdek ve 16 iş parçacığında oluşan bu işlemcinin fiyatının, Black Friday indirimlerinde 159 dolara düştüğünü de belirtelim.

Listenin ikinci sırasında AMD Ryzen 5 2600 yer alırken, üçüncü sıraya da AMD Ryzen 5 3600 modelinin yerleştiğini görüyoruz. AMD ilk 3 sırayı alarak listeyi adeta domine ederken, Intel’in 6 çekirdek ve 6 iş parçacığından oluşan Core i5-9600K (en düşük fiyatı 228 dolar) modeli ise ancak dördüncü sırada kendisine yer bulabiliyor. Bunun dışında listede ilk 10’a girebilen tek Intel işlemcisi de 8 çekirdek ve 16 iş parçacığından oluşan Core i9-9900K oldu ve bu model de altıncı sıraya yerleşebildi.

AMD, söz konusu Amazon listesini uzun süredir domine ediyor. Şirketin ürünlerinin performansı ve nispeten daha uygun fiyatları göz önüne alındığında bu durum çok da şaşırtıcı sayılmaz.

Aslında bu, AMD’nin rakiplerini sıkıntıya düşürdüğü ve endişelendirdiği ilk durum değil. Geçtiğimiz Temmuz ayında, ülkedeki farklı satıcılardan toplanan veriler, AMD’nin Japonya’daki işlemci satışlarının Intel’den daha fazla olduğunu gösteriyordu. Steam’in donanım araştırmasına göre de, AMD işlemcileri Steam kullanıcıları arasında giderek artan bir popülariteye sahip.

AMD’nin işlemci pazarındaki payı, 2017’nin ikinci çeyreğinden (Q2) bu yana her dönemde artarak şimdilerde yüzde 18’e kadar yükseldi. Üstelik AMD’nin, tüketici pazarının yanı sıra sunucu pazarındaki payını da geçen yıla göre yüzde 2,74 oranında arttırdığı görülüyor. Intel’in 7nm ve PCI 4.0 teknolojilerinde yaşadığı gecikmeyle birlikte, AMD’nin muhtemelen bir süre daha kullanıcıları kendisine çekmekte daha başarılı olacağını söyleyebiliriz.