Amazon'un Eski Yöneticisi Amazon Aracıyla Çarpışarak Hayatını Kaybetmiş

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Amazon’un eski finans müdürlerinden Joy Covey’nin Amazon paketlerini taşıyan bir araçla çarptıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve hastanede hayatını kaybettiği, yayınlanan bir belgeyle gün yüzüne çıktı.

BuzzFeed News ve ProPublica tarafından yayınlanan belgelerde, Joy Covey’a dair ayrıntılı bilgiler verildi. Amazon’un ilk finans müdürü olan Covey’nin 2013 yılında San Francisco’nun Güney Körfez bölgesinde bisiklet sürerken, Amazon paketleri taşıyan bir kamyon tarafından ezildiği ortaya çıktı.

Kazanın yaşandığı tarihte 50 yaşında olan ve lise çağında genç bir oğlu bulunan kadının cenaze törenine Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da katılmıştı. Bezos, törende Covey ile yaşadıkları anıları anlattıktan sonra olayı “bir başka trafik kazası” olarak nitelendirmişti.

BuzzFeed tarafından ele geçirilen kaza raporlarında ise olayın sadece kaza olmadığı Covey’nin tabiri caizse kaderin cilvesiyle karşı karşıya kalarak, bir Amazon kamyonu tarafından öldürüldüğü öğrenilmiş oldu. Daha doğrusu Covey’e çarparak hayatını sonlandıran kamyon direkt olarak Amazon’a ait değildi; Amazon ürünlerini taşıması için şirketin anlaştığı OnTrac isimli bir başka şirketindi.

Amazon konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Çok önce yaşanan bir olayın tekrar açılarak acıların tazelenmesi taraftarı değiliz. Amazon için güvenlik en ön safhadadır.”