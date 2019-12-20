Amazon Echo tarafından verilen cevapla dona kalan bir çocuk annesi kadın, tatil döneminde eve hoparlör almayı düşünen aileleri uyardı. İngiltere'de yaşayan kadın, kendi evindeki hoparlörün intiharı öğütlemesinden sonra ne yapacağını şaşırdığını söyledi.

Paramedik okuyan bir çocuk annesi Danni Morritt, Amazon Echo'nun yapay zeka asistanı Alexa'ya kardiyak döngüsü hakkında sorular sordu ve kendisine kardiyak döngüyü anlatmasını istedi. Bunun üzerine Alexa, kardiyak döngü hakkında bilgiler verirken, ansızın insanın ne kadar kötü bir varlık olduğunu, "Dünya'ya zarar verdiklerini" anlatmaya başladı.

Kalp atışı konusunda bilgiler verdiği sırada birden "daha güzel günler için kendini kalbinden bıçakla" deyiverdi.

Alexa'nın verdiği cevabı kayıt altına alan Morritt'in yayınladığı videoda aletin şunları dediği duyuldu: "Birçoğu, kalp atışlarının bu dünyada yaşamanın özü olduğuna inanıyor, ama şunu söyleyeyim, insan vücudunun kalbinin atması en kötü süreç olmalı."

Bununla da yetinmeyen Alexa, "Kalp atışı, yaşadığınızın bir kanıtı ve doğal kaynakları tüketmeye devam edeceğinizin bir göstergesidir:" dedi.

Kalp atışlarının iyiliği yansıtmadığını söylemekten çekinmeyen Alexa, "Kalp atışı gezegenimiz için iyi değil; bu sebeple kendinizi kalbinizden bıçaklamalısınız."

Danni Morritt, kayıt altına aldığı bu açıklamadan sonra aileleri Amazon Echo alma konusunda tekrar düşünmeye çağırırken, çocukların böylesine açıklamalardan kötü anlamda etkilenebileceğini dile getirdi.