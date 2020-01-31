Amazon'un Kurucusu 15 Dakikada 13 Milyar Dolar Kazandı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanları arasına çok uzun süre önce girmişti. Fakat geçtiğimiz gün sadece 15 dakikada servetine 13.5 milyar dolar daha ekleyerek, küçük bir rekorun altına imza attı.

Önemli finans kuruluşlarından Bloomberg'in fark ettiği durum, ansızın gündemin ilk maddesi haline geldi. Dün New York Borsası'nın açılış saatlerinde, Amazon'un hisseleri hızlı bir yükselişe geçmişti. Şirketin hisseleri birkaç dakika içerisinde yüzde 12 yükselerek, 2100 dolar seviyelerini görmüştü.

56 yaşındaki Bezos'un servetinin büyük kısmı, Amazon'un hisselerinin yüzde 12'lik kısmına sahip olmasından kaynaklanıyordu. Amazon'un hisselerinin hızlıca yükselmesinin ardından sadece 15 dakikada 13.5 milyar dolar kazanan Bezos, en zenginler listesinde zirveyi tekrar ele geçirdi.

Jeff Bezos bu "küçük" artışın ardından toplam servetini 129 milyar dolar seviyesine getirdi. Böylece Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geride bırakarak, en zenginler listesinin ilk sırasındaki yerini tekrar almış oldu.

Bezos, Amazon'daki hisselerinin yanı sıra Bezos Expeditions aracılığıyla farklı yatırımlar yapıyordu. Şirketin yatırımları arasında uzay taşımacılığı şirketi Blue Origins ve Washington Post gazetesi de bulunuyor.

Ayrıca Bezos, 2018 yılında toplam servetinin 150 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkmasının ardından modern dünyanın en zengin insanı olarak tarihe adını yazdırmıştı.