Amazon’un Kurucusu Jeff Bezos’un Boşanma Davası Sonuçlandı

Reuters ve Bloomberg’de yer alan haberlere göre, e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos’un boşanması için açılan davada sona gelindi. Boşanma davası bugün Seattle bölgesi hakimi tarafından sonuçlandırıldı ve MacKenzie Bezos’a 38.3 milyar dolar değerinde Amazon hissesi verilmesi kararlaştırıldı.

Dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisi olan Amazon, Nisan ayında, hisselerinin yüzde 4’ünün veya 19.7 milyon hissesinin, boşanma mahkemesinin onayından sonra MacKenzie Bezos’un adına kayıtlı olacağını bildirmişti.

Çift boşanma planlarını, Ocak ayında yaptıkları ortak bir Twitter açıklamasıyla duyurmuştu. Ancak bu gelişme, Jeff Bezos'un Amazon’un yönetiminde artık daha az söz sahibi olmasına neden olabileceği veya Jeff ya da MacKenzie'nin şirketin büyük bir bölümünü tasfiye edebileceği yönünde endişelere yol açmıştı.

Dünyanın En Zengini

Bloomberg’e göre, Jeff Bezos sahip olduğu 114.8 milyar dolar değerindeki yüzde 12’lik pay ile hala dünyanın en zengin insanı konumunda. MacKenzie Bezos da hisselerinin kontrolünü Jeff’e bırakacağını söyledi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında MacKenzie, milyarder Warren Buffett ve Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates tarafından 2010 yılında duyurulan Giving Pledge (Söz Vermek) adlı bir kampanyaya katılmak için servetinin yarısını bağışlayacağına dair söz vermişti.