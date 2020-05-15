Amazon'un Kurucusu Trilyoner Olma Yolunda İlerliyor

Amazon.com kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un serveti Twitter’a konu oldu. Pandemi döneminde Amazon’a artan taleple birlikte, dünyanın en zengin adamı olan Bezos’un, trilyoner olma yolunda ilerlediği söylendi. Küçük işletmeler danışma platformu olan Compareisun’un gerçekleştirdiği aylık çalışmanın ardından, Jeff Bezos’un 2026’ya kadar trilyonluk bir servete ulaşacağı belirtildi.

Compareisun platformu, New York Menkul Kıymetler Borsası'ndaki en değerli şirketlerin ve Forbes’un en zengin 25 kişisinin piyasa değerini analiz etti. Yapılan analiz sonucunda Bezos’un 2026 yılına kadar trilyoner olacağı belirtilirken, Çin emlak milyarderi Xu Jiayin de listenin ikinci sırasında yer aldı. Forbes’in değeri 143 milyar dolar olarak açıklanırken, Amazon’da %11.2’lik hisseye sahip olan Bezos’un değeri yaklaşık 125 milyar dolar olarak açıklandı.

Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos Trilyoner Olacak

Pandemi döneminde, kişilerin internetten alışverişe yoğun talep göstermesiyle birlikte Amazon firmasının değerine değer katacağı söylenir. 2020 yılının ilk üç ayında açıklanan sonuçların, 2019 yılına kıyasla ciddi oranda arttığı belirtilirken pandemi nedeniyle yıl içinde satışlarda daha da büyük bir artış olması bekleniyor.

Jeff Bezos, Amazon şirketini kurmasından sadece dört yıl gibi kısa bir süre sonra, en zengin 400 Amerikalı listesinde yer almayı başardı. 1998 yılında listede yer aldığında Bezos’un değeri 1.6 milyar dolardı. Bu yıl içerisinde ise Amazon hisseleri %28’den de fazla değer kazanarak rekor sayılabilecek bir yükseliş gösterdi. Buna rağmen geçtiğimiz ay Amazon CEO’su Jeff Bezos, şirketin zor bir döneme girdiğini açıklamıştı. Bezos, önümüzdeki dönem için öngörülen işletme kârının tamamının koronavirüsle mücadeleye destek olmak için kullanılacağını belirtti.